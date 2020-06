Áll a bál a TV2 sorozata körül

Érdekesség, hogy míg a nagyok szenvedtek, addig a középmezőny határozottan jól teljesített. A F+ csatorna 5 százalékos közönségarányt ért el, míg a Cool az év elejei 3 százalék alatti szinthez képest látványosan javított, hiszen a 23. héten 4,4 százalékos közönségarányt értek el. Jól szerepelt a Viasat3 is, hiszen 4,1 százalékos volt a közönségarányuk, a Duna TV viszont továbbra sem érdekli a fiatalabbakat, ezt jelzi az 1,1 százalékos közönségarány.

A 23. héten 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) ezúttal is a TV2 átlagos közönségaránya lett a magasabb, a készülékek előtt ülők 10,6 százaléka követte őket. Ettől elmaradva 9,3 százalékkal fejezte be a hetet az RTL Klub.

A hétköznapok egyelőre nem tartogatnak nagy izgalmakat, a két nagy csatorna ugyanis ismétlésekre állt át. Az RTL Klub kínálatában a Fókusz és a Barátok között látható a Híradó után, majd rotálódik a program, hiszen az Isten veled Magyarország, a Toplista látható kedden és szerdán. Csütörtökönként egy bűnügyi magazin, a Bűnös lélek látható, míg pénteken egy film volt, a Különben dühbe jövünk. A TV2 nézői a korábbi Piramis és Ninja Warrior adásokat nézhetik ismét. Vélhetőleg ez is szerepet játszik az utazási korlátozások lazítása mellett, hogy a két nagy csatorna közönségaránya viszonylag alacsony szintre esett vissza.

Erős nézettséggel fejezte be mostani szezonját az Exatlon Hungary, a sportreality ugyanis mind a kereskedelmi célcsoportban, mind a teljes lakosságot tekintve a legtöbb nézőt vonzotta. A statisztikák ugyanakkor azt is jelzik, hogy a karantén időszak nagy felfutását követően az emberek kiszabadultak, és a március-áprilisi időszakhoz képest sokkal alacsonyabb számban néznek tévét. Így a legnézetebb műsor sem érte el a 800 ezres nézőszámot.

A négy férfi főszereplőből tehát három fő elbúcsúzott, és hogy még tovább bonyolódjon a történet, Kovács Patrícia hétfőn reggel a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ő is kiszáll a továbbiakban a Mintaapák forgatásából. A korábban felépített nézőtábor miatt szinte biztos, hogy a TV2 ragaszkodni fog a sorozathoz, az ugyanakkor érdekes lesz, hogy a vezető színészek kiszállásával, lecserélésével, milyen minőségű produkciót tudnak majd előállítani.

A bonyodalmak viszont az utóbbi napokban tovább sokasodtak, hétvégén ugyanis kiderült, hogy Szabó Kimmel Tamás sem tér vissza a sorozathoz, a színész ezt vasárnap jelentette be a Facebookon. Erre reagálva előbb a TV2 azt közölte, hogy a Facebookról értesült a színész döntéséről, pedig számítottak volna Szabó Kimmel Tamás munkájára, akivel előrehaladott állapotban lévő tárgyalásokat folytattak. Majd a hétfőn délben kiadott közleményükben már ezzel ellentétes álláspontot képviseltek, hiszen a következőket írták. "Mintaapákat készítő IKO Műsorgyártó az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztet a színészekkel a folytatás lehetőségéről, ám többen irreális feltételeket szabtak. Amit a tárgyalások jelen szakaszában elmondhatunk, hogy Szabó Kimmel Tamással és Klem Viktorral emberi és magatartásbeli problémák miatt nem dolgozik tovább a csatorna. Klem Viktor szerepét Makranczi Zalán veszi át a következő szezonban." Más kérdés, hogy erre még hétfőn reagált az egyik érintett, Szabó Kimmel Tamás videóüzenetben cáfolta a csatorna által írtakat és egyúttal jogi eljárást helyezett kilátásba a médiavállalattal szemben.

A leállás végül nem pár napos volt. Ráadásul sorozat forgatása kapcsán több probléma is felmerült. Április második felében ugyanis komolyabb sajtóvisszhangot kapott, hogy Gát György rendező, producer és forgatókönyvíró, fontos pozíciót kapott (showrunner) a Mintaapák munkálataiban. A Linda és a Familia Kft. révén ismertté vált szakember azonban sokat nem tett a szériához, kinevezését követően két héten belül ugyanis távozott. A következő meglepő hír az volt, hogy lecserélik a négy férfi főszereplő egyikét, Fenyő Ivánt. Az ilyen esetek ugyan nem feltétlen szerencsések, ám a napi rendszerességű sorozatok esetén időnként előfordulnak, hiszen vannak olyan színészek, amelyek végül egyéb elfoglaltságaik mellett nem tudják vállalni az állandó munkát. Ráadásul az új szereplő is egy ismert színész, Kamarás Iván lesz, így még ez a váltás magyarázható volt.

A TV2 tavaly indult sorozata kicsit döcögősen indult, de aztán szép lassan felépült a közönsége, és az év végén már stabilan teljesített. A sorozat rendre jobb számokat ért el, mint a konkurencia kosztümös sorozata, a Bátrak földjén. Miután a széria jól teljesített, várható volt, hogy folyamatosan műsoron kívánja tartani a csatorna. Közbeszólt azonban a járvány, és a forgatásokat március folyamán fel kellett függeszteni. A csatorna akkor túlságosan is optimista volt, hiszen azt írták akkor, hogy „A vírushelyzet következtében a TV2 egyes produkcióinak gyártását átütemezi, mivel a társaságunk számára elsődleges fontosságú a kollégák és a produkciókban közreműködők egészségének a védelme. Ennek az átszervezésnek köszönhetően pár napra felfüggesztjük a Mintaapák forgatását. A továbbiakról rövidesen tájékoztatást adunk.

