Álljanak be a sorba ezer palackkal? Náluk a legnagyobb a visszaváltási baj

A szállodákat, éttermeket, kávéházakat jelentő HoReCa szektor képviselői nemrég nyílt levélben fordultak a MOHU-hoz, hogy jelezzék azokat a nehézségeket, amelyek napi szinten megkeserítik a vállalkozók életét - írja az Economx. A naponta több ezer palacknyi italt forgalmazó vendéglátóhelyek szerint a lakosság körében is döcögősen elterjedő rendszer egyelőre nem alkalmas arra, hogy kiszolgálja a HoReCa szektort is. Az üzletekben még mindennapos, hogy a műszak végére feltornyosul több száz palack, amit a vendéglátósok is csak a kisfogyasztóknak szánt automatáknál tudnak visszaváltani. Ezek viszont nem a nagy mennyiségek fogadására lettek kialakítva, hiszen a palackokat egyesével kell adagolni.

Kapcsolódó cikk „Benyelt néhány palackot, és nem írta jóvá” – az utca embere a REpont rendszerről A REpont rendszerről érdeklődtünk a vásárlóknál. Videó.

A vállalkozások visszaváltási pontként jelentkezhetnének a MOHU-hoz vagy rendelhetnének visszaváltó gépkocsit (úgynevezett mobil RVM-et), a regisztrációs folyamat azonban rengeteg cégnél elakadt a bonyolult adminisztráció miatt. Összességében maga a visszaváltás jelentős költséget is jelenthet a cégeknek, ahogy a visszaváltásig történő tárolás is.

A MOHU a lapnak azt írta: folyamatosan kapcsolatban állnak a szakmai szervezetekkel. Az átvétel gyorsul, amit a pozitív visszajelzések igazolnak - írta a cég. A mobil RVM rendszer jelenleg országosan négy telephelyről indulva gyűjti be a kézi visszaváltók és a HORECA szereplők által gyűjtött palackokat, ezt hétre bővítik a közeljövőben. A MOHU elismerte, hogy a mindennapokban maguk is szembesülnek a belvárosi vendéglátóhelyek visszaváltási nehézségeivel, ezért már tárgyalásokat folytatnak olyan helyszínekkel, ahol biztosítanák a helyet és az üzemeltetést nagy kapacitású garatos automaták elhelyezésére.