Az élet nem áll meg: összesen 422 millióért nyert el megrendelést Pakson a 4iG

Találni egy másik céget is a januári listán, amelyiknek van tőzsdei kötődése. A Delta Systems Kft. anyavállalata, a Delta Technologies Nyrt. forog a parketten, folyományaként egy üzletrészek átadásával járó ügyletnek, melyet az addig tőzsdei cégként jegyzett Est Media Nyrt.-vel bonyolítottak le. A Delta Systems Kft. egy 83,3 millió forintos üzletet szerzett meg Pakson "Microsoft SharePoint infrastruktúra tervezés és migráció, valamint mentési megoldás" felépítésére és bevezetésére. Ez a szerződés 2021 január 16-án fut ki.

A kisebb összeget tartalmazó szerződésben "Microsoft rendszerek továbbfejlesztésére" kapott megbízást a tőzsdei cég, 2020 december 31-i határidővel. A másik megállapodás Help Desk és Service Desk szolgáltatások biztosításáról szól, ez a szerződés 2023 február 19-én zárul.

