Beszáll az Auchanba az Indotek Group - sikerült elérnünk Jellinek Dánielt

A Jellinek Dánielhez köthető Indotek Group befektetőcsoport értesüléseink szerint hónapok óta folytat egyeztetéseket a francia áruházláncot birtokló holdinggal a hazai érdekeltségben való megjelenésről.

Stratégiai partnerségre léphetnek az Indotek Grouppal. Fotó: MTI Stratégiai partnerségre léphetnek az Indotek Grouppal. Fotó: MTI

A tárgyalások hivatalos megjelölése “stratégiai partnerség” létrehozása az Indotek és az Auchan között. A magyar-amerikai tulajdonban levő vállalkozás az Auchan két magyarországi cégében, az ingatlanokat tartalmazó Ceetrus Magyarországban és a kereskedelmi tevékenységet végző Auchan Magyarország Kft.-ben szerezne kisebbségi tulajdonrészt.

Az ügyben megkerestük az Indotek többségi tulajdonosát. Jellinek Dániel az ügylettel kapcsolatban a következőket nyilatkozta lapunknak: "Az Auchan nemzetközi és hazai kiskereskedelmi szakértelme, valamint a beszerzési és az elosztási láncban szerzett kompetenciái páratlanok. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy az Indotek helyismerete és logisztikai kompetenciái nagymértékben tudják majd támogatni az áruházláncot."

Az Auchan hálózatába 24 magyarországi áruház tartozik. Az első, budaörsi szupermarketet 1998-ban adták át - azóta a hálózat folyamatosan bővül. Legutóbb, 2018-ban két szupermarketet és 2 szuperstoret nyitottak. Az áruházak mellett immár 18, diszkontáron kereskedő benzinkút is található. A magyarországi áruházak forgalma 2020-ban meghaladta a 356 milliárd forintot.

Gérard Mulliez, az Auchan alapító elnöke, 1961-ben nyitotta meg első áruházát Észak-Franciaországban. Európában elsőként egyesítette az önkiszolgálást, a diszkontot és a ’mindent egy fedél alatt’ elvet. Napjainkban az Auchan egyike a legfontosabb francia kereskedelmi csoportoknak, világszerte pedig 2 kontinens 12 országában van jelen, 1 774 hiper- és szupermarkettel, valamint 340 kereskedelmi központtal. A vállalatcsoport jelenleg 330 700 munkatársat foglalkoztat.

Jellinek Dániel az Indotek Group meghatározó tulajdonosa, az ország 9. leggazdagabb embere. Vagyona a 100 Leggazdagabb magyar című kiadvány idei értékelése szerint 170 milliárd forintra rúgott 2020 végén. Az Indotek Group már eddig is közvetve kiemelkedő szereplője volt a hazai kiskereskedelemnek. Portfoliójába 25 bevásárlóközpont tartozik, egyebek mellett a Duna Plaza, a Corvin Plaza és egy sor vidéki bevásárlóközpont, így a székesfehérvári Alba Plaza és a Debrecen Plaza is. Tehát főleg az ingatlanok révén volt jelen a kiskereskedelemben. A mostani kisebbségi tulajdonrész szerzéssel azonban részben a kereskedelembe is bekapcsolódik.