Az Aldi és a Penny nyomába eredt a Lidl Kecskeméten

Néhány napja jelentette be a Gazdasági Versenyhivatal oldalán a Lidl Magyarország Kereskedelmi BT, hogy megszerzi egy napi fogyasztási cikkeket értékesítő kiskereskedelmi üzlet üzemeltetésének jogát Kecskeméten. Ez a Szilvási és Társai Kft. Izsáki út 2. szám alatti egysége, a Szil-Coop Áruház.

A GVH ránézett az ügyre, és a következőt ítélte:

A Lidl Magyarország Bt.-nek a Szilvási és Társa Kft.-vel kötött bérleti szerződésen alapuló, üzlethelyiség céljára szolgáló ingatlanok bérleti jogának megszerzésével, mint vállalkozásrész megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában nincs semmi versenykorlátozási kockázat, nem lesz vizsgálat, mehet a dolog.

A Szilvási és Társai Kft.-t egyébként 2009 novemberében alapították, de még Szilvási és Társa néven, többes számba 2019-ben került. A GVH-hoz feltöltött bejelentés, de még a GVH-indoklás is egy Szilvási és Társa nevű cégről szól, mely azonban nem egy kecskeméti boltos, hanem egy csurgói kőfaragó cég. Természetesen a Lidl nem velük olvadt össze, tehát a versenyhivatal nem téved, hanem még a boltos cég régi nevét használta, de azért inkább a GVH-s dokumentumokból való idézés során önhatalmúlag odabiggyesztettük az i betűt a szóban forgó cégnév végére, mert az most már úgy helyes.

A boltos Szilvási cégnek jól sikerült a tavalyi év, a céges beszámolójukból kiolvasható, hogy míg a koronamentes 2019-ben a belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 milliárd forint volt, addig a koronás tavalyi évben ez már 3,4 milliárdra ugrott. A nyereség pedig 109 millióról 268 millió forintra nőtt. A cégnek elég jól sikerült a munkások megtartása is, két éve 144-en dolgoztak náluk, de tavaly is még 137-en, így az első korona-évet ebből a szempontból is sikerrel teljesítették.