Ciprusi céggel társulva alapított új vállalkozást Hosszú Katinka

Újabb cég tűnt fel a Hosszú Katinkához köthető vállalkozások sorában. Az Iron International Kft. névre keresztelt céget csak öt napja, augusztus 29-én jegyezték be. Az új cég mellett megnéztük azt is, hogy mi a helyzet azon társaságokkal, amelyek már eddig is az olimpiai bajnok úszó érdekeltségébe tartoztak.

Új céggel gyarapodott Hosszú Katinka birodalma. Az Igazságügyi Minisztérium cégjegyzékének adatai alapján az úszónő nem közvetlenül jelenik meg a kft tulajdonosai között, hanem az Iron Swim Kft.-n keresztül, amely vállalkozás az úszóiskoláját is üzemelteti. Érdekesség, hogy a cég másik tulajdonosa egy ciprusi társaság, a Rimland Limited, amelyet az ottani céginformációs rendszer szerint idén márciusban jegyeztek be. A Rimland Limited mögött egy Aklaw Services Limited nevű, szintén Cipruson bejegyzett ügyvédi iroda áll.

Az Iron-cégcsalád újabb tagjának vezetése a külföldi résztulajdonos megjelenése ellenére is a családban maradt, hiszen aláírásra jogosult tagként egyedül Katinka öccse, Hosszú Ádám szerepel. A cég egyetlen bejegyzett tevékenységi köre a „sportegyesületi tevékenység”, így feltételezhető, hogy az úszónő által alapított ’Iron Swim Budapest’ profi, világversenyeken eredményes versenyzőket felvonultató klub kerül majd az Iron International-hoz, külön választva ezt a Duna Arénában működő úszóiskolát üzemeltető Iron Swim Kft. mindennapjaitól, amely szabadidő képzést jelölt meg fő profilként.



Mi a helyzet a többi céggel?



Olimpiai és világbajnok úszónk nevéhez így összesen már három cég kötődik. Ezek közül a legjelentősebb az Iron Swim Kft., amelyen keresztül jelenleg az úszóiskolát is üzemeltetik. Ahogy arról a céges beszámolók közzététele után is írtunk, a 2018-as alapítású cég a tavalyi mérlege alapján több mint 17 milliós veszteséggel zárta első pénzügyi évét. Mindazonáltal ez egy frissen induló vállalkozásnál egyáltalán nem szokatlan, eltelhet néhány év is, amíg a tevékenység átfordul pozitívba.

A beszámolóból kiderült, hogy az értékesítés nettó árbevétele 30,17 millió forint volt, a beszámolóhoz kapcsolt kiegészítő melléklet szerint ez elsősorban a marketing, a reklámok, és az úszóiskola által realizált bevételekből állt össze.

Szintén az ekkor közzétett adatokból derült ki, hogy a 18,49 millió forintos „anyagjellegű ráfordítások” sor tételei közt megjelent egy 13,05 milliós költség is, „bérleti díj” címkeként. Feltételezhető, hogy ide tartozott a Duna Aréna bérlése is – a kiegészítő melléklet alapján az Iron Swim beszámolója a 2018. június 25-e és december 31-e közti hat hónapos időszakot fedi le, azaz, hogyha a ráfordítások közt szereplő „bérleti díjak” sor ténylegesen ezt takarta, akkor Hosszúék havonta több mint 2,1 millió forintos bérleti díjat fizettek, ahogy azt az úszónő egy korábbi interjú során is sejtetni engedte.

A harmadik vállalkozás, az olimpikon volt férjével (Shane Tusup) közös cége, az Iron Corporation körül nagy a csend. A céginformációs adatbázis szerint ugyan a vállalkozás még létezik, és most éppen végrehajtás alatt sem áll, de a 2018-as évre vonatkozó beszámolót még mindig nem adták be. Igaz, a 2016-ra vonatkozó kimutatás is csak idén júniusban került be az adatbázisokba.

Nem Hosszú az egyetlen vállalkozó olimpikon

A világ egyik legsikeresebb vízilabdázója, Kásás Tamás a visszavonulása után a medence helyett a vendéglátóipart választotta. A Tommy di Napoli étterem a Császár-Komjádi Sportuszoda mellett üzemel, már közel öt éve. Az előző évekhez képest azonban úgy tűnik, hogy 2018-ban igazán beindult a biznisz.

A közzétett beszámoló alapján az üzemi tevékenység eredménye 2017-ről 2018-ra több mint ötvenszeresen nőtt, 196 ezer forintról közel 11 millióra, míg értékesítés nettó árbevétele 15,63 millióról 66 millió forintra emelkedett. Az éttermet üzemeltető cég adózott eredménye így 9,99 millió forint lett. Részletek korábbi cikkünkben. >>>