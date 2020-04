Csak három napra mentette fel a virágboltokat a korlátozás alól Orbán Viktor

Éjszaka meg is jelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely az intézkedést tartalmazza - ez alapján annyival érdemes kiegészíteni a bejelentést, hogy az enyhítés csak három napig tart. A szöveg úgy szól:

A szerdai kormányülésen döntött a kormány a kijárási korlátozások enyhítéséről, Orbán Viktor este a Facebookon közzétett videójában számolt be a döntésekről. Ezek egyike hogy péntektől a virágüzletek korlátozás nélkül nyitva tarthatnak, hiszen anyák napjára készülünk - mondta a miniszterelnök.

