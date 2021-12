Csalók élnek vissza a Lidl nevével a Facebookon

A csalás lényege, hogy csúcstechnológiás, 100 ezer forint körüli, népszerű háztartási gépeket kínálnak mindössze ezer forintért – derül ki a Piac és Profit cikkéből. A szélhámosság rendkívül profi elkövetőkre utal, akik egyrészt tisztában vannak az emberi lélek gyengeségeivel, másrészt az internetes programozás rejtelmeivel.

Az áldozatok több körös átverés után egy valódi fizetős oldalra kerülnek, ahol, ha megadják bankkártyájuk adatait, akkor nemcsak az 1 ezer forintos árat húzzák le, hanem 26,5 eurót, vagyis 180 napos euró átlagárat figyelembevéve 9410 forintot. Összesen tehát több mint 10 ezer forintot.

A Piac és Profit megkérdezte a Lidl kereskedelmi lánc ügyfélszolgálatát, ahol készségesen adtak felvilágosítást. Igen, tudnak az átverésről, jelentették is a hatóságoknak, de intézkedés nem történt. Ezért saját internetes felületeiken igyekeznek tájékoztatni, hogy ne dőljön be senki a csalóknak. A hatóságok passzivitása azért is meghökkentő, mert a szélhámosok több törvényt is megszegnek. Egyrészt több mint 10 ezer forintot csalnak ki fejenként áldozataiktól, másrészt jogosulatlanul használják egy cég védett logóját, harmadrészt megsértik a szerencsejáték szervezésének tilalmáról szóló törvényt. A kiberbűnözők ugyanis az egészet egyfajta nyereményjátékként állítják be az átverés egyik szakaszában.

A csalók számtalan Lidl kamuoldalt hoztak létre, ezért érdemes most az egyszer alaposan figyelni. Külön érdekes a kisbetűs szöveg, igazi gyöngyszem a szélhámos szegmensben, egy műremek:

Minden új vásárló részt vesz a bemutatott kampánytermék nyereményhúzásán. Ha Ön a szerencsés nyertes, közvetlenül e-mailben vesszük fel a kapcsolatot Önnel. Ehhez a különleges ajánlathoz tartozik egy partneri előfizetési szolgáltatás 3-napos kipróbálása, amelyet követően az előfizetési díj (26.5 EUR per 14 nap) automatikusan levonásra kerül a bankkártyájáról. Ha bármilyen okból nem elégedett a szolgáltatással, a fiókját 3 napon belül megszüntetheti. A szolgáltatás 14 naponként megújításra kerül, míg meg nem szünteti. Ez a kampány 2021. december 31-én jár le. Ha anélkül szeretnél résztvenni, hogy feliratkoznál a musicgosh termék 3-napos kipróbálására, kérjük, írj e-mailt a prizedraw@coolingcola.com címre

A szélhámosok szándéka a fejenkénti minimum 10 ezer forintos haszon mellett az adathalászat lehet, ami nem egy lebecsülendő mellékes nyereség. A személyes és a bankkártya információk ugyanis együtt további visszélésekre adnak lehetőséget.