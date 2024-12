A csehek és szlovákok után már nálunk is

Csehország, valamint Szlovákia mellett immár a magyar vásárlók számára is különféle digitális megoldásokat biztosító, hagyományos üzletben teszi elérhetővé prémium minőségű szemüveg- és kontaktlencse kínálatát az Alensa, amely jelenleg a három legnagyobb online kontaktlencse- és szemüveg kereskedő között szerepel Európában – közölte a cég. Az új üzlet Budapesten, az Andrássy út 47. szám alatt található, és 322 négyzetméteren várja vásárlókat. Az üzlet két modern vizsgálóhelyiséggel is rendelkezik, ahol három szakképzett optometrista végzi a látásvizsgálatokat.

„A magyarországi bemutatóterem jelenleg a legnagyobb Alensa showroom egész Európában, három szinten helyezkedik el” — tette hozzá Tóth Róbert, az Alensa Optika magyarországi vezetője.

Az Alensa fizikai jelenléttel is színesíti kínálatát

Fotó: Facebook/Alensa

A cseh cég több magyarországi üzletet is nyit majd

A cseh cég, amely 2007-ben kezdte meg működését, kizárólag eredeti kontaktlencséket és szemüvegeket forgalmaz, amelyeket megbízható és hivatalos beszállítók biztosítanak. Az Alensa online kínálatában több mint 17 ezer dioptriás- és napszemüveg található, míg a kontaktlencsék 99 százaléka azonnal elérhető raktárról.

Kapcsolódó cikk Itt az árverés vége, ennyit adnak Magyar Péter napszemüvegéért A bevételből egy szegény családot támogatnak, a nem nyertes licitálók is adakoznának.

Az Alensa üzleti modellje sikeresen ötvözi az online és offline kereskedelmet, lehetővé téve a vásárlók számára, hogy az interneten rendeljék meg termékeiket, vagy személyesen próbálják ki azokat az üzletekben.

„Bár az e-kereskedelem továbbra is szárnyal, és nálunk, az Alensánál is kiemelt szerepet játszik, fontosnak tartjuk, hogy fizikailag is kapcsolódjunk vásárlóinkhoz. Az új üzletünkben nemcsak termékeink érhetők el, hanem személyre szabott tanácsadással és látásvizsgálattal is támogatjuk a vevőinket” — érvel Tóth Róbert.

A vállalat a közeljövőben újabb üzleteket tervez nyitni Magyarország nagyobb városaiban.