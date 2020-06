Egy Mészáros Lőrinc által megtámogatott cég indítja el az új, kormányközeli tévécsatornát

A cikk eredetileg a media1-en jelent meg.

Vaszily Miklós Fidesz-közeli médiavállalkozó és médiamenedzser, a TV2 elnöke, az Indamedia társtulajdonosa, az Echo TV és az MTVA volt vezérigazgatója nem sokkal ezelőtt a 444-nek nyilatkozva ismerte el, hogy a májusban alapított új cége, a Progress Media Hungary Kft. első projektje a Pesti TV nevű kábelcsatorna elindítása lesz.

Ennek a cégnek Vaszily az 50 százalékát birtokolja, a másik fele pedig azé a Bizalom Vagyonkezelő Kft. nevű cégé, ami a g7.hu-n napvilágot látott információk alapján okirattal bizonyíthatóan Mészáros Lőrinc felcsúti dollármilliárdos, Orbán Viktor miniszterelnök barátjának pénzét kezeli. Mészáros eddig 500 millió forintot tett be a vállalkozásba. A Bizalom Vagyonkezelő Kft. mögött ott van Tima János, Alcsútdoboz fideszes alpolgármestere, a TV2 Zrt. igazgatóságának tagja, a TV2, az IKO és az Atmedia anyavállalatának vezető tisztségviselője is.

Vaszily a 444-nek azt mondta, hogy

a Pesti TV-ben a tartalomszolgáltatás Huth Gergelyék, vagyis a PestiSrácok feladata lesz, innen a csatorna neve is, míg a Progress Media Hungary felel majd a médiaszolgáltatási feladatokért.

A TV2 elnöke állítja, a TV2 székházába bejegyzett új cégének nincs köze a TV2-höz

Vaszily Miklós hangsúlyozta, hogy a Progress Media Hungary-nak és a Pesti TV-projektnek semmi köze sem a TV2-höz, sem pedig az Indamédiához.

(Az Indamediának Vaszily ugyancsak fele részben lett tulajdonosa. Az Indamediához tartozik a napi.hu, a blog.hu, valamint ők felelnek több weboldal, köztük az Index.hu és a Velvet.hu bevételeiért, de emellett mint arról a Media1 beszámolt, az Indexet működtető alapítvány hitelezője is, így komoly pénzügyi függőségi viszony is van Vaszily és az Index között.)

Annak ellenére állítja ez, hogy a Progress Media székhelye megegyezik a TV2 székhelyével, a Róna utca 174-gyel, és ő maga a TV2 elnökeként is tevékenykedik.

Nem csak nettévé lesz

Vaszily azt is elárulta, hogy a Pesti TV egy kábeltévé lesz, melynek alapítói azt szeretnék, ha bekerülne a kábelszolgáltatók kínálatába. (Vaszily egyébként a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete, a MEME egyik alelnöke, Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója mellett.)

Még májusban a Media1 számolt be arról elsőként, hogy Huth Gergely (a PestiSrácok főszerkesztője) Pesti TV néven egy új csatorna elindítását tervezi, a védjegyet már az év elején regisztrálták ehhez a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.

Megírták azt is, hogy a fideszes médiaholdinghoz, a KESMA-hoz (Közép-európai Sajtó- és Média Alapítvány) tartozó HírTV-nél a Pesti TV-vel kapcsolatos terveket egyértelműen hátbaszúrásként értékelték, ezért is kellett távoznia a PestiSrácok csapatának a HírTV-ből, ahol korábban egy ideig még Budapesti srácok néven önálló műsoruk is volt (azóta belső gyártásba került vissza), valamint rendszeresen vendégeskedtek a Pestisrácok munkatársai a Sajtóklubban.

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője azonban azt nyilatkozta a Media1-nek, szerinte nincs szó hátbatámadásról, állította továbbá, hogy a HírTV-től távozó Informátor című műsor stábja maga kereste meg a Pesti TV-t, hogy átmenne hozzájuk.

Úgy tudni, hogy a Pesti TV-t azért hozzák létre, hogy ezzel igyekezzenek kikezdeni az ellenzéki vezetésű városrészek irányítását, valamint a főpolgármestert, Karácsony Gergelyt fogják ostromolni. Azonban ha a Pesti TV elkezd felfutni, azzal nézőket vihet el a HírTV-től. A fideszes médiaholding csatornájánál azért is látnak versenytársat a Mészáros Lőrinc és Vaszily Miklós által tervezett csatornában, ami persze azért vicces, hiszen Mészáros és Vaszily szintén a Fideszhez sorolhatók.

Lehet, hogy a Pesti Tv kerül a Hatoscsatorna helyére?

A Media1 információi szerint a Pesti TV tulajdonosi köréből is érdeklődtek a Hatoscsatorna felvásárlásáról, vagyis ha összejön az üzlet, a Hatoscsatorna helyére kerülne a Mészáros Lőrinc és Vaszily Miklós által gründolt Pesti TV. A hatoscsatorna iránt egyébként mások is érdeklődtek: az ATV mellett a 168 Óra hetilapot is tulajdonló, Köves Slomóhoz, a Fidesszel jó kapcsolatokat ápoló Brit Media is. A Brit Mediához tartozó Telegráf Kiadónál elismerték a tárgyalások tényét, de nem mondták el, mire jutottak. Az ATV vezérigazgatója pedig azt mondta a Media1-nek, hogy csak informálisan beszélgettek, mert az ATV Csoport elégedett a meglévő két tévécsatornájával.

Egyébként amikor a Media1 június elején rákérdezett Huth Gergelynél, a Pestisrácok főszerkesztőjénél és tulajdonosánál, hogy tárgyalnak-e a Hatoscsatornával, azt nyilatkozta, nem tudja megmondani, mivel ilyen szinten nem lát bele a Pesti TV ügyeibe. Huth tehát nem cáfolta, de nem is erősítette meg az ügyletet. Paor Lilla, a Hatoscsatorna tulajdonosa pedig azt mondta június elején a Media1-nek, hogy balról, jobbról és középről is érdeklődnek a csatornájuk iránt.

