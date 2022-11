Egyedülálló csapat jött össze az MKB Alapkezelőnél

Megtörtént a Budapest Alapkezelő és az MKB-Pannónia Alapkezelő egyesülése. Mennyire volt ez egyszerű folyamat és mit érzékeltek belőle az ügyfelek?

Szeptember 1-jén jogilag megtörtént a fúzió, az MKB-Pannónia Alapkezelő beolvadt a Budapest Alapkezelőbe, és az egyesült alapkezelő MKB Alapkezelő Zrt. néven működik tovább. A jogi fúziót következő hétvégén megtörtént az informatikai átállás, és azóta már az összeköltözés is: jelenleg már a két alapkezelő teljes csapata egy helyen dolgozik. Az ügyfelek a megkapott tájékoztatáson kívül semmit sem érzékelhettek a folyamatból, és erre nagyon büszkék vagyunk. Egy sikeres fúzión vagyunk túl, amin a kollégák rengeteget dolgoztak, és külön fontos megemlítenem az IT-s kollégákat is, akiknek nagyon köszönjük a kitartó és eredményes munkáját. A rendszerek nem álltak le egy pillanatra sem, illetve a munkatársaink is végig elérhetőek voltak. Ha valamit érzékelhettek az ügyfelek a fúzióból, az kizárólag a pozitív változás, például hogy a Bankholding mindkét tagbankjában elérhetővé váltak a korábbi két alapkezelő termékei, így szélesebb termékpalettából tudnak választani.

Még előttünk áll az egyesüléssel kapcsolatos munka legizgalmasabb része. Kovács Ildikó, az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese. Fotó: Izsó Márton Artúr Még előttünk áll az egyesüléssel kapcsolatos munka legizgalmasabb része. Kovács Ildikó, az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese. Fotó: Izsó Márton Artúr

Belülről is nagyon simán ment az átállás, én is, ahogy a kollégáim is, egyik nap befejeztük a munkát az egyik helyen, a másik nap a másik helyen kezdtünk, és a környezet megváltozásán kívül semmit sem vettünk észre belőle, minden rendszer azonnal működött.

Hosszabb távon milyen változásokra lehet számítani? Hogyan fog a két csapat együtt dolgozni?

Természetesen az egyesüléssel kapcsolatos munka egy jelentős és talán a legizgalmasabb része még előttünk áll. Összehangoljuk, összefésüljük a termékportfólióinkat, kihasználjuk a szinergialehetőségeket. A két alapkezelőnek együtt meglehetősen színes és széles a termékpalettája, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a két cég termékei nagyon jól kiegészíti egymást. Míg a Budapest Alapkezelő elsősorban a hagyományosabb, egy befektetési eszköztípusra fókuszáló alapok, tehát a rövid kötvény, a kötvény és a részvény alapok területén volt kiemelkedően erős, addig az MKB-Pannónia elsődleges erősségei a vegyes alapok és az abszolút hozamú alapok voltak.

Persze vannak így is átfedések, a következő hónapokban fogjuk ezeket áttekinteni, és megnézni, hol vannak esetleg lyukak a termékpalettán, ahol érdemes lenne új termékeket kialakítani az ügyfelek még magasabb szintű kiszolgálásának érdekében. A nagyon hasonló befektetési stratégiával rendelkező alapok esetében pedig megfontoljuk az összevonást, hiszen ezeket már csak hatékonysági szempontból sem érdemes párhuzamosan fenntartani. Az ügyfelek szempontjából is előnyös egy nagyobb kezelt vagyon, mivel így az alapkezelő jobb feltételekkel tud szerződéseket kötni, számunkra pedig racionálisabb egy portfólióként kezelni az ugyanazon típusú befektetéseket.

Összességében az ügyfelek hosszabb távon is pozitív változásokra számíthatnak: nagyobb szakértő csapat fogja kezelni befektetéseiket, illetve jobb, specifikusabb kiszolgálást fognak kapni tőlünk az egyesülés nyomán.

Hova helyezi a piacon az egyesülés az MKB Alapkezelőt, és milyen ambícióik vannak a jövőre nézve?

A kezelt vagyont tekintve jelenleg a harmadik helyen vagyunk a piacon. Természetesen további bővülést tervezünk, de megalapozottan lehetnek nagyra törő ambícióink.

Ahogy az alapkezelők termékpalettája esetén, úgy a bankcsoporthoz tartozó tagbankok esetén is nagyon szerencsés helyzet az, hogy a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank más és más értékesítési stratégiával működött. Így most rajtuk keresztül rendkívül széles ügyfélkapcsolattal rendelkezünk, és mindegyik bank esetében további növekedési potenciált látunk új ügyfelek megszerzésére, és ezzel a kezelt vagyon további gyarapítására is.

Az Alapkezelő a befektetési alapkezelés mellett intézményi vagyonkezelőként is jelentős pozíciókkal rendelkezik. Jelenleg nagyjából 500 milliárd forintnyi intézményi vagyont kezelünk, míg a befektetési alapokban 700 milliárd forintra rúg a kezelt állomány. Ebben benne van az is, hogy egy a magyar piacon egyedülálló együttműködés keretében hosszú évek óta értékesítünk a cseh Moneta Bank ügyfeleinek is, ez nagyjából 100 milliárd forintos állományt jelent. Ez különösen fontos számunkra abból a szempontból is, hogy a távlati terveink között a regionális terjeszkedés is szerepel, ez az együttműködés pedig egy olyan alapot jelent, amire később tovább lehet majd építkezni.

Milyen termékeket kínálnak, illetve terveznek kínálni az ügyfeleknek?

Mint már említettem, rendkívül széles termékpalettát kínálunk az ügyfeleknek, például egy éve indult egy ingatlanalapunk is, ez korábban egy hiányzó darab volt. Most, az egyesülés után azt tervezzük, hogy a további esetleges lyukakat is befoltozzuk. Az egyes tagbankok különböző ügyfélszegmenseit pedig fókuszáltan fogjuk megcélozni lakossági befektetőkre specializált termékekkel, termékportfóliókkal. Nagyon fontos eleme lesz az értékesítési stratégiánkban, hogy ügyfeleinknek nem csak egyedi termékeket, hanem portfóliókat és termékcsoportokat szeretnénk értékesíteni.

Nem szabad kihagyni a vállalati szegmenst se. Korábban ez a befektetési piac elhanyagolt területe volt, hiszen a nagyon alacsony kamatkörnyezet nem kedvezett a vállalati ügyfelek megnyerésének megtakarítási oldalon. A kamatkörnyezet viszont most lényegesen megváltozott, és erre a területre specifikus termékekkel érdemes kijönni – minden bizonnyal az alacsonyabb kockázatú termékek fognak dominálni e területen, a devizatermékek pedig jelentősebb súlyt kaphatnak.

A kamatkörnyezet is nagyot változott az elmúlt hónapokban, de kitört a háború, megugrott az infláció is, nehéz előre látni, mit hozhatnak a következő hónapok, évek. Az ügyfelek hogyan reagáltak e változásokra? Ilyen bizonytalan helyzetben is érdemes az MKB Alapkezelőt választaniuk, ha növelni szeretnék megtakarításaik értékét?

Az év első felében, a háború kirobbanása után mi is, ahogy a piac minden szereplője, egy gyorsan lefutó pánikot érzékeltünk, ami végigfutott a befektetőkön. Sokan fogták vissza a befektetéseiket, inkább a visszaváltások domináltak, de ez hamar le is csengett, és március-áprilisban már újra növekedett a befektetési kedv. Összhangban persze azzal is, hogy az infláció, illetve a magyar kamatszint is nagyon látványosan kezdett emelkedni, áprilistól megnövekedett az érdeklődés a kamatozó termékek iránt, és egyre több befektetés áramlott ezekbe. Mostanra a kockázatosabb befektetésekből is lecsökkent a kiáramlás, de van azért egy érzékelhető eltolódás a kamatozó termékek irányába.

Szakmailag azt tudom csak mondani, hogy ha valaki akár egy ilyen inflációs környezetben is hosszú távon meg akarja őrizni pénzének értékét, akkor mindenképpen egy diverzifikált befektetési portfólióban kell gondolkodnia, sőt, érdemes nemcsak eszközökben, hanem devizák tekintetében is diverzifikálni. Erre tökéletes eszközök a befektetési alapok, mert ezeken belül jellemzően devizakitettségek is vannak.

Fontos szempont az is, hogy – különösen ilyen bizonytalan környezetben – nagyon nehéz eltalálni, mikor van egy eső piac alja, vagy egy emelkedő piac teteje. Ezért azt javasoljuk, hogy ne egy időpillanatban fektesse be valaki az összes erre szánt vagyonát, hanem időben szétosztva, egy rendszeres befektetési stratégia részeként, akár egy-két évre szétosztva.

Milyen termékeket ajánlana az ügyfelek figyelmébe? Miért érdemes az MKB Alapkezelőt választani?

Az, hogy egy-egy ügyfélnek milyen termékeket, milyen portfóliót ajánlanék, nagyon sok mindentől függ. Milyen az adott ügyfél kockázattűrő képessége, milyen időtávban, milyen célokban gondolkodik, milyen hozamelvárásai vannak? Egy kockázatkerülő, rövid távra befektetni kívánó ügyfélnek a minimális kockázatú pénzpiaci alapot, vagy a szintén alacsony kockázatú rövid kötvényalapokat tudnám ajánlani. Aki viszont hosszú távra, esetleg a nyugdíjas éveire gondolva szeretne befektetni, annak már most is egy magasabb kockázatú, részvény-, vegyes- és kötvényalapokból összetevődő, diverzifikált portfóliót ajánlanék. Szerencsére a tagbankok fiókjaiban a tanácsadók tudnak segítséget adni a választásban, privátbanki, prémium ügyfeleink pedig dedikált tanácsadókra is számíthatnak.

Az általunk kezelt alapok kiváló teljesítménye pedig magáért beszél - a Privátbankár is többször díjazta mindkét cég munkáját. Fotó: Izsó Márton Artúr Az általunk kezelt alapok kiváló teljesítménye pedig magáért beszél - a Privátbankár is többször díjazta mindkét cég munkáját. Fotó: Izsó Márton Artúr

Miért érdemes az MKB Alapkezelőt választani? Szerintem két alapvető fontosságú tényezőt mérlegel az ember, amikor a megtakarításairól dönt. Az egyik a bizalom: megvan a bizalma az adott szakemberekben, akire a vagyonát bízza? A másik a várható hozam: milyen teljesítményt, milyen hozamot fog elérni a befektetésem?

Az MKB Alapkezelőnél az a szerencsés helyzet állt elő, hogy az egyesülés előtt is már mindkét alapkezelőben nagyon nagy tudású, hosszú évek tapasztalatával rendelkező szakembergárda dolgozott, mindkét alapkezelő számos rangos díjat nyert az elmúlt években alapok és portfóliókezelés vonatkozásában is, például a Privátbankár is többször díjazta mindkét cég munkáját.