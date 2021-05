Elbúcsúzhatunk a hagyományos cigarettáktól egy dohánygyár vezetője szerint

Jacek Olczak, a Philil Morris International (PMI) most kinevezett új globális vezérigazgatója szerint a dohányipar számára az egyik legnagyobb kérdése, hogy a vállalatok meg tudnak-e felelni az egészségügyi kihívásoknak. A cigaretták egészségkárosító hatása az egész szektort komoly kihívások elé állította, nem véletlenül fordít a PMI is nagyon komoly erőforrásokat a minél kevésbé káros termékek kifejlesztésére.

A szakember szerint a fogyasztók és a gyártók is kijelölték az új irányt, így nem kérdéses, hogy a hagyományos cigaretták egy idő után eltűnnek. Bemutatkozó sajtótájékoztatóján Jacek Olczak úgy vélekedett, hogy a füstmentes termékek jelenthetik a megoldást. A PMI által kifejlesztett termék pozitív piaci fogadtatásra talált, és mind több fogyasztó tér át az ilyen dohánytermékekre, sőt sokan ezt követően könnyebben tudnak felhagyni a káros szenvedéllyel. A vezérigazgató egyúttal cáfolta azt a tévhitet is, hogy sokan a kevésbé egészségkárosító termékek révén lesznek nikotinfüggők, majd térnek át a hagyományos cigarettákra.

A vállalatvezető várakozása szerint öt éven belül a bevételeiknek már a felét az ilyen termékek tehetik majd ki. Ez egyébként társadalmi szempontból is jó, hiszen a kutatások azt mutatják, hogy az elektromos hevítésű dohánytermékek ugyan a fogyasztókra károsak, de sokkal kisebb mértékben, mint a hagyományos cigaretták. További pozitívum, hogy a cigarettázók környezetében lévőknek nem okoz egészségkárosodást.

Jacek Olczak, a Philil Morris International (PMI) most kinevezet CEO-je (Forrás: PMI) Jacek Olczak, a Philil Morris International (PMI) most kinevezet CEO-je (Forrás: PMI)

A kormányok és szabályzó hatóságok folyamatosan értékelik az új termékeket és ennek megfelelően kapnak besorolást a termékek. Az új vezérigazgató megemlítette, hogy Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA) engedélyezte a Philip Morris IQOS dohányhevítő rendszerének úgynevezett módosított kockázatú dohánytermék minősítéssel történő forgalmazását.

Az ilyen típusú besorolások az egészségügyi kérdéseken túl adózási szempontból is fontosak lehetnek, hiszen a dohánytermékek terhelése éppen azért kimagasló jelenleg, mert a fogyasztóik az átlagosnál nagyobb számban szenvednek különböző betegségekben.

A vezérigazgató szerint a kormányzati szereplőknek azért is érdemes lenne megfontolni a kevésbé ártalmas termékek alacsonyabb adóztatását, mert ezzel a fogyasztók váltását is ösztönözni lehetne, hiszen számukra is vonzóbb lenne egy olcsóbb termék.