Érckereskedelemmel is foglalkozna az újpesti exfocista

A volt újpesti csatár, Kovács Zoltán a pályafutása végeztével maradt a sport területén, hiszen több csapatnál is megfordult igazgatóként vagy épp sportvezetőként, legutóbb, 2015 és 2021 nyara között a Mol Fehérvár sportigazgatója volt. Miután eljött a székesfehérvári csapattól, láthatóan az üzleti világban igyekszik megtalálni a számításait. Aktivitása ezen a téren 2022-ben csúcsosodott ki. De kezdjük először a legfrissebb terveivel.

Az év utolsó hónapjában sem tétlenkedett Kovács Zoltán, hiszen december első napján alapított új céget, melyet a cégbíróság már másnap, december 2-án bejegyzett.

A Ko-Bo Invest Kft. a társasági formára érvényes kötelező minimum 3 millió forintos törzstőkével jött létre, ám nem Kovács Zoltán az egyedüli gazda. A cég - mint azt egyébként a neve is jelzi - a volt focista és felesége, Borsós Eszter tulajdonában van.

A cég főtevékenysége mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, ám emellett még több tevékenységi kört is bejegyeztek, köztük egy egész meglepőt és szokatlant:

Az a tevékenységi körök alapján jól látható, hogy egészen új területek felé kacsintgatnak Kovácsék ezzel a céggel, mely egyébként a volt focistának immár a harmadik gazdasági érdekeltsége.

Szinte napra pontosan egy éve annak, hogy Kovács Zoltán neve felbukkant az SGF Silu Global Fund Zrt. tulajdonosai között. A cég több nagyobb ügylettel kapcsolatban is "hírbe került": a taszári reptér megvásárlásával összefüggésben, valamint Kovács felbukkanása után igen komoly vevőjelöltje volt a társaság az újpesti fociklubnak.

Ám utóbbi nemcsak az elmúlt években már sokszor felvetődött pletyka volt, hiszen komoly tárgyalások voltak, és csupán azon bukott el a tranzakció, hogy a szerződésben foglalt határidőig nem utaltak az eladónak, Roderick Duchateletnek. Akkor Kovács Zoltán így kommentálta a történteket:

„Tudom, hogy a szurkolók most elmondhatatlanul csalódottak, és nekem is ugyanúgy fáj, hogy nem sikerült tető alá hozni a tulajdonosváltást, hiszen nem erre készültünk, nem ezért dolgoztunk keményen az elmúlt hónapokban. Amikor januárban megállapodtunk az Újpest FC megvásárlásáról, még nyoma sem volt a mára kialakult bizonytalan világgazdasági folyamatoknak. Stabil pénzügyi hátteret szerettünk volna a klub mögé tenni, de a váratlan események olyan helyzetet teremtettek, amire nem lehetett felkészülni, és aminek következményeként sajnos most nem tudott megvalósulni a tranzakció.”