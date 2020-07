Felébredt a Facebook: vizsgálni kezdik a gyűlöletbeszéd-szabályozásukat, miután egy sor nagy hirdető beletaposott a reklámfékbe

Beérni látszik a Stop Hate for Profit mozgalom.

Továbbá azt is bejelentették, hogy a jövőben az oldalon elsőbbséget biztosítanak a forrásmegjelöléssel ellátott, átlátható információknak, az újságírók által írt szövegek közzétételének.

Az utóbbi időben számos vállalat csatlakozott az amerikai civil szervezetek által kezdeményezett "Stop Hate for Profit" kampányhoz, amelynek szervezői szerint az oldal keveset tesz annak érdekében, hogy kiszűrje a rasszista és gyűlöletkeltő tartalmat. A cél minél több nagy céget meggyőzni arról, hogy szüneteltesse hirdetéseit a közösségi platformon, így nyomást gyakorolva a szabályozás módosítása érdekében. A felhíváshoz olyan vállalatok is csatlakoztak, mint például az Unilever, a Starbucks, a Ford Motor vagy a Coca-Cola.

