Félmilliárdos munkát húzott be Mészáros Lőrinc cége

A koronavírus-járvány alatt sem áll le az élet Mészáros Lőrinc háza táján, újabb közbeszerzést húzott be, melyről a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé tájékoztatást.

Kft.-vel 70-30 százalékos konzorciumban nyertes pályázatot nyújtott be az NKM Földgázhálózati Kft. gázhálózaton végzendő rekonstrukciós, gázhálózat-optimalizációs munkára kiírt közbeszerzési eljárásán.

