Fényképeszettel is foglalkozni fog Mészáros Lőrinc biztonsági cége

Elsőként lapunk számolt be arról, hogy tavaly nyáron, két koronavírus-járvány hulláma között új céget gründolt a felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc. Pontosabban az egyik központi cége, a Talentis Group Zrt. gyarapodott egy új leányvállalattal, a Talentis Protect Zrt.-vel.

Az 5 millió forintos jegyzett tőkével induló cég fő tevékenységei biztonságtechnikai szolgáltatások voltak, mellette még

személybiztonsági tevékenységgel,

építményüzemeltetéssel,

nyomozással,

egyéb épület-, ipari takarítással,

általános takarítással foglalkoznak,

illetve üzletviteli és egyéb vezetési tanácsokat is adnának.

Azt nem mondhatni, hogy az első, tört évben berobbant volna a cég, hiszen 238 millió forintos veszteséget termelt. Ez azonban egy induló vállalkozás esetében egyáltalán nem rendkívüli - még Mészáros Lőrinc érdekeltsége esetén sem. Azt nem tudni, hogy ez a fejlemény mennyire van összefüggésben a most ősszel meghozott döntésekhez és változtatásokhoz, mindenesetre a cég vezetése úgy határozott, kicsit más profilt kell adni a vállalkozásnak.

A Talentis Protect Zrt. cégkivonata szerint az eddigi biztonságtechnikai szolgáltatásokat, mint fő tevékenységi kört nemcsak lecserélte, de véglegesen törölte is a tevékenységek közül.

Ehelyett már személybiztonsági tevékenységre fókuszál a cég, ez lett az új főtevékenysége. Ugyanakkor egy némiképp rendkívüli tevékenységet is felvettek Mészárosék: a fényképészetet.

Összehasonlítva a NER már jól bejáratott biztonsági cégeinek tevékenységeivel, egyedül Pintér Sándor volt érdekeltségénél, a Civil Biztonsági Zrt.-nél találtunk a listában ilyen tevékenységet, ezzel szemben a Valton-Sec nem foglalkozik fényképészettel.

A tevékenységi körök előtt más változás is történt, mégpedig a cég operatív vezetésében. Ahogy arról a cég alapításakor mi is beszámoltunk, a vezetőségben Mészáros Lőrinc gyerekei mellett Hampó Norbert is helyet kapott. Hampó egyébként nem ismeretlen a volt felcsúti polgármester számára, és nem is nevezhető tapasztalatlan biztonsági szakembernek. Az elmúlt időszakig ugyanis ő volt a Mátrai Erőmű Zrt. biztonsági vezetője.

Hampó azonban még egy évig sem lehetett a cég élén, hiszen május 26-án törölték a cégjegyzésre jogosultak közül, helyét gyakorlatilag senki nem tölti be a mai napig. Igaz, július 22-én a cégjegyzésre jogosultak sora Mészáros gyerekei mellett a budapesti Molnár Józseffel gyarapodott, ám ő mint más munkavállaló szerezte meg a jogot a cégjegyzésre. Hogy neki milyen szakmai tapasztalatai vannak, illetve milyen múltja van Mészáros Lőrinc érdekeltségeivel, arra az Opten adatbázisa nem ad választ.

Molnár Józsefnek ugyanis ez az első alkalom, hogy egy cég irányításában részt vegyen akár tulajdonosként, akár cégjegyzésre jogosultként. Hiszen húsz évre visszamenőleg egyetlen más kapcsolódó céget sem találtunk az Opten rendszerében.