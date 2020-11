Folytatja terjeszkedését a 4iG

Az akvizíció fontos lépés a 4iG meglévő kapacitásainak és kompetenciáinak bővítésében. Az informatikai nagyvállalat célja, hogy meghatározó pozíciókat építsen ki az IT rendszerek és adatközpontok üzemeltetése, valamint a service desk szolgáltatások területén is. A tervek szerint, a GVH jóváhagyását és az adásvétel lezárását követően a 4iG integrálja a DTSM-et, így a cégcsoport munkavállalói létszáma közvetlen és közvetett módon megközelíti az 1.000 főt. A tranzakciót követően a 4iG fog rendelkezni a hazai piacon az egyik legnagyobb üzemeltetési csapattal, melynek további bővítését tervezi a társaság.

A 2018-ban alapított DTSM tevékenységi köre az adatközpontok fizikai üzemeltetésétől az IT és telekommunikációs rendszerek installálásán, üzemeltetésén keresztül a felhő alapú technológiák felépítéséig és integrálásáig terjed. A társaság service desk szolgáltatási területen meghatározó kompetenciával rendelkezik és 2 ezer vállalati ügyfelet szolgál ki naponta.

Adásvételi szerződést kötött a DTSM Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlására a 4iG Nyrt. - tette közzé a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A 140 főt foglalkoztató, IT és telekommunikációs rendszerek, valamint adatközpontok üzemeltetését végző és vállalati service desk szolgáltatást nyújtó társaság a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti engedélyezését követően kerülhet a 4iG tulajdonába. A DTSM pénzügyi átvilágítását és cégértékelését a 4iG megbízásából az EY végezte.

