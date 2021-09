Fontolgatják a Paksi Atomerőmű üzemidejének hosszabbítását - az alkatrészek bírnák

Az Index.hu cikkében emlékeztet arra, hogy több éves csúszásban van a Paks II projekt, és az orosz hitel törlesztését is csak 2031-ben kell elkezdeni 2026 helyett, mivel a blokk termelését a törlesztés megkezdéséhez kötötték. Arra a kérdésre, hogy mindezek tükrében gondolkozik-e azon az MVM, hogy az energiaellátási biztonság érdekében az 1-es blokk 2032-ben lejáró engedélyére kér egy 10 éves hosszabbítást, az elnök vezér-igazgató úgy fogalmazott, hogy

a Paks II beruházás nem az MVM Csoporthoz tartozik, ugyanakkor a nukleáris kompetenciák terén megkerülhetetlenek vagyunk. Teljesen más a geopolitikai környezet, mint amikor döntés született a Paks II-es beruházásról. Európában mindenhol felgyorsult a szenes erőművek kivezetése. Ilyen értelemben az, aki nukleáris kapacitást épít, geopolitikai erőt létesít. Mivel energetikai szempontból lenne értelme, tulajdonosi oldalról nálunk is felvetődött, hogy vizsgáljuk meg a meglévő blokkok üzemidő-hosszabbításának a lehetőségét.

Kóbor György válaszából emellett az is kiderült, hogy azzal nem lehet probléma, hogy az alkatrészek kibírják 2042-ig, hiszen a Paksi Atomerőmű már „nem ugyanaz, mint amit anno megépítettek”, és folyamatos fejlesztés, valamint modernizálás alatt áll, így a mai napig az egyik legbiztonságosabb létesítmény. Kitért arra is, hogy egyes elemeket a fukusimai események után is javítottak, cseréltek, és most is folyamatban van egy kiemelt irányítástechnikai rekonstrukció.

(Index.hu)