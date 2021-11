Hamarosan óriási söprögetés indulhat Lázár János ménesbirtokán

Mindenki fellélegezhet: patyolattiszta lesz a Lázár János által igazgatott mezőhegyesi ménesbirtok, ugyanis sikeres tendert bonyolítottak le 1 darab szívó- seprőgép beszerzése tárgyában.

Az uniós közbeszerzési értesítő szerint a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. azt a gépet kereste, melyre az alábbiak közül minden megállapítás igaz:

lehet vele utakat, kerékpárutakat, valamint műszaki- és állattartó telephelyeket söpörni, és alkalmas rendezvények utáni takarítási feladatok ellátására is

nem használt és nem is felújított, hanem új

nem egyedileg előállított masina, hanem sorozatgyártott modell (vélhetőleg azért is, hogy könnyen rendbe lehessen hozni, ha elromlik)

a kerekei alkalmasak közúti közlekedésre is, mert a feladatok egy részét közúton kell végeznie

legfeljebb 5,9 tonna

kétzemélyes kabinja van

légkondis

Ennek a gépnek a beszerzésére egyetlen cég, a BR Facilities Kft. jelentkezett, és meg is nyerték a feladatot, melyért 49 950 000 forintot kapnak.

hirdetés

Kapcsolódó cikk 22 milliárdért dolgozhatnak Mészáros Lőrincék a Mezőhegyesi Ménesbirtokon Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tenderét nyerték el.

A gép beszerzésével és leszállításával együtt azonban a kezelő személyzetet is be kell tanítaniuk, magyar nyelven, 1 alkalommal, 8 óra hosszban, maximum 10 fő részévételével. Lázárék gondolnak a vendégmunkásokra is, mert kikötötték, hogy amennyiben az oktató nem beszél folyékonyan magyarul, tolmácsot kell biztosítani.