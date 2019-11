Hihetetlen vásárlási láz vette kezdetét

Az egyedülálló férfiak búfelejtőjének indult

A kínai online kereskedelmi óriás, az Alibaba óriási üzletet csinált a Singles’ Day nevű kezdeményezésből. A sok egyesből álló dátum (11.11.) nem valami ősi szimbólumon alapul, hanem a kommunista Kína egygyermekes családmodelljének eredménye. Sok családban ugyanis bármennyire morbid kijelenteni, a lánygyermekektől megszabadultak, hogy az engedélyezett egy utód fiú legyen. Ez viszont azzal járt Kínában, hogy eltolódott a nemek aránya, és számos korosztályban nem jut elég nő a férfiakra. Az egyedülálló férfiak számára pedig a 90-es években kitaláltak egy búfelejtő napot.

A kezdetben inkább amolyan anti-Valentin napnak induló eseményből 2009-ben az Alibaba csinált konzumnapot, akik meglátták, hogy bár Ázsiában a nyugati karácsony ajándékozás nem ver gyökeret, de az év vége felé közeledve mégis fel lehet pörgetni a forgalmat egy akciós nappal. Ez lett a Singles’ Day, amelyre egyre komolyabb promóciókat időzítve egyre nagyobb forgalmat bonyolíthatnak le.

Ma minden akciós Ma minden akciós

Az Alibaba globalizálni akarja a vásárlást

Idén ennek jegyében leszerződtették a legtrendibb énekesnőt, Taylor Swiftet, aki egy monstre gála keretében lépett fel, mellette pedig az egyik legmenőbb helyi arccal, Jackson Yee-vel igyekezett még nagyobb hírverést kelteni a konzumálás ünnepének. Jellemző, hogy a kínai Twitternek is hívott Weibo oldalon messze a leggyakoribb hashtag a Singles’ Day lett, számos influenszer szánja arra a napját, hogy bemutassa miket vásárol, de sokan adnak tuti tippeket is a követőiknek. Az Alibaba ugyanakkor igyekszik globálisan is minél nagyobb forgalmat lebonyolítani, ami az előzetes számok szerint sikerülni fog.

Az első óra után a forgalom meghaladta a 100 milliárd jüant, kilenc óra elteltével pedig a 150 milliárdos szintet is átlépték, ami nagyjából 22 milliárd dollárnak felel meg. Ezzel a cég közleménye szerint jó eséllyel meg fogják dönteni a tavaly felállított 30 milliárd dolláros rekordot. Az önmagában is döbbenetes összeg akkor válik igazán meglepővé, ha megjegyezzük, hogy az Egyesült Államokban az online áruházak által tartott nagy akciós napon, a Cyber Monday-en tavaly 8 milliárd dolláros forgalmat bonyolítottak le.

Jellemző egyébként, hogy ez az elképesztő forgalom nem csupán Kínára korlátozódik, az Alibaba előrejelzése szerint hétfőn ugyanis 500 millió vásárlójuk lehet, egyre nagyobb arányban vannak közöttük európaiak vagy amerikaiak. Ha ezt sikerül elérni, akkor 100 millióval szárnyalnák túl az egy évvel korábbi rekordot.

Itthon a Black Friday név terjedt el

Magyarországon annak még néhány éve is az ezüst és az aranyvasárnap volt a karácsonyi vásárlási láz csúcspontja, és az online térben is inkább a december hozott kiemelkedő számokat. Igaz az itthoni e-kereskedők is felismerték, hogy nekik is érdekük, ha a vásárlási időszakot meg tudják nyújtani, így néhány éve elkezdődött a Black Friday névvel futó akciók sorozata. Mivel utóbbi sem hazai találmány, hanem az USA-ból érkezett, ezért kapott az eredetihez képest némi gellert. Amerikában ugyanis a Hálaadást (ami novemberben az utolsó csütörtökön van mindig) követő pénteken tartják az áruházak a nagy leértékeléseket, ami azért is vált be, mert ez munkaszüneti napnak számít az Egyesült Államokban, így az embereknek semmi más dolgok, csak „vásárolniuk kell”.

Magyarországon viszont már november közepén elindulnak a Black Friday akciók. A GKI napokban közzétett felmérése is ezt támasztja alá, ők is azt jelezték, hogy akár 2 hétig is tarthat az év végi szezont felvezető legnagyobb akciós időszak. Idén csak az online rendelések közel 40 milliárd forintos forgalmat eredményezhetnek a Black Friday időszak alatt. Ez az egész évre várható online kiskereskedelmi forgalom csaknem 9 százalékát jelenti a GKI felmérése szerint. Mint az az Euronics számára készült reprezentatív kutatásból kiderült, 10-ből 4 online vásárló várhatóan legalább két alkalommal elcsábul majd egy-egy ajánlat kapcsán, így összességében hozzávetőleg 1,1-1,2 millió internetes vásárlás realizálódhat a leértékelések során.

Itthon a legnépszerűbb termékeknek a mobiltelefonok, a szórakoztató elektronika, a konzolok és a háztartási gépek számítanak. Ebből kifolyólag talán nem meglepő, hogy az egy vásárlóra jutó vásárlási érték kimagasló, a felmérés szerint átlagosan akár 50 ezer forintot is elérheti.

Az elhúzódó akciós időszak fontosságát és a többcsatornás értékesítés felértékelődését támasztják alá a GKI Digital felmérései is: az internetezők 90 százaléka számára a webes vásárlás mellett kiemelten fontos, hogy el tudjon menni egy üzletbe és meg tudja nézni, át tudja venni a kiválasztott terméket akár személyesen is. Az online vásárlók 36 százaléka rendszeresen használja a webáruházakat készletellenőrzésre, hogy aztán célirányosan vásároljon (offline) a kereskedés útba eső üzletében is. Ez utóbbi vásárlói szokás a Black Friday rendelések kézhezvételét is jelentősen gyorsítja a kiterjedt országos hálózattal rendelkező kereskedéseknél. A kutatócég szerint 10-ből 6 esetben, amennyiben elérhető távolságban van egy szaküzlet vagy bolt, az online vásárlók inkább a személyes átvételt választják a kiszállítási díj megfizetése helyett.