Hogyan fussunk be 24 éves magyar srácként sikeres üzleti karriert Németországban?

- Már kisgyermekként is arról álmodozott, hogy üzletember lesz, ha nagy lesz?

- A családban nagyon erős a tudományos vonal, a felmenőim között 3-4 generációra visszamenőleg több doktor és az USA-ban elismert kutató, illetve számos magyar akadémikus is megtalálható. Ennek ellenére én tízéves korom óta saját céget akartam alapítani, és tizenegy évesen már magam kerestem meg a zsebpénzemet.

- Ha jól tudom, jó néhány éve Németországban él.

- Így van. Bár német állampolgár is vagyok, Budapesten születtem, a fóti Waldorf-iskolába jártam hat évig. Közben a színjátszásba is belekóstoltam: 2005. és 2009. között gyerekszínész voltam, többek között a Pesti Magyar Színházban is játszottam. Tizenöt éves voltam, amikor Németországba költöztünk. Ennek köszönhetően anyanyelvi szinten beszélek németül.

- Voltak még kitérők Németországban, vagy egyenesen belevetette magát az üzleti életbe?

- Kezdetben weboldalkészítéssel foglalkoztam a gimnázium mellett, de viszonylag hamar kipróbáltam magam menedzserként is: 2014-ben egy magyar startup németországi fejlesztési menedzsere lettem. Nagyjából egy éven át tartott ez a munkakapcsolat, rendezvények szervezésében segítettünk az ügyfeleknek, köztük a magyar vagy akár a világpiacon meghatározó vállalatoknak is. Volt például olyan rendezvényünk is, ahol Arnold Schwarzenegger is megjelent vendégként.

- Tudna olyan dolgot mondani, ami magyar szemmel fura, szokatlan Németországban?

- Magyarországon 15 évig éltem, mindvégig Budapesten, amikor pedig kiköltöztünk, egy 20 ezer fős kisvárosba kerültünk. Ami legalább akkora különbség volt, mint az, hogy egy másik országban vagyunk. Ezt nem volt könnyű megszokni. Aztán amikor átköltöztem Nürnbergbe, itt már jóval könnyebb volt számomra a beilleszkedés. Ami talán kissé furcsának tűnhet, hogy itt minden túl van szabályozva, és ha például az ember nincs tisztában az internetes joggal, akkor egy egyszerű weboldalt elindítani is kifejezetten kockázatos.

- Milyen kockázatot jelent egy weboldal létrehozása?

- Vannak ügyvédek, akik ráálltak, hogy vadásszák az olyan weboldalakat, ahol például az impresszum hibásan van megírva. Vagy a felhasználási feltételekben szerepelt egy szabálytalan, illetve elavult passzus, vagy hiányzik valami belőle, aminek a legújabb jogszabályok szerint szerepelnie kellene benne. Végül több száz eurós bírságokat szabnak ki ezeknek a weboldalaknak az üzemeltetőire. Hasonló furcsaság az is, hogy ha a weboldal össze van kapcsolva a Google Analyticsszel, akkor a német törvények szerint a Google-lel külön szerződést kell kötni, amelyben leírják, hogyan kezelik a látogatók adatait. Ha pedig közösségimédia-megoldásokat alkalmazunk egy weboldalon, nem használhatjuk sem a Facebook, sem a Twitter moduljait, mivel ezek ütköznek a német, illetve az uniós jogszabályokkal.

- Mikor kezdett üzleti tanácsadással foglalkozni?

- Az egyik közismert magyarországi, vitaminokat és étrend-kiegészítőket gyártó/forgalmazó cég megkeresett 2015-ben. Felkértek, hogy segítsek a németországi terjeszkedési tervük elkészítésében, illetve az ottani vállalkozásuk megalapításában. Ez egy másfél éven át tartó folyamat volt. A munka során lefordítottam több száz címkét, amelyeket azután a grafikusukkal közösen megterveztünk, segítettem az engedélyeztetésben, ügyvédeket vontam be annak érdekében, hogy a cég és termékei a helyi jogszabályoknak megfeleljenek, és így tovább. Segítettem továbbá a márka németesítésében is, amihez egy új márkanevet találtunk ki.

- Ezt követően indította el a GmbH-UG.com-ot?

- A GmbH-UG.com weboldal 2017 őszén indult el. Egy évvel később már a negyvenet is meghaladta a magyar ügyfeleink száma, a cég bevétele pedig kétszerese volt az ekkorra tervezettnek. A rákövetkező évben pedig már fél év alatt sikerült megduplázni a forgalmat. Jelenleg ez cégünk legerősebb weboldala (márkája). Ezen kívül egyébként van több weboldalunk is, melyek azonban nem a magyar ügyfélközönséget célozzák meg.

- Ha egy mondatban össze kellene foglalnia a GmbH-UG.com tevékenységét, mit mondana?

- Befektetőknek és vállalkozóknak segítünk a világ minden pontjáról sikeres céget alapítani és vezetni Németországban.

- Mi jelenti a legnagyobb nehézséget a német piacra lépő cégeknek, amiben Önöktől a legjelentősebb segítséget kapják?

- Több ilyen terület is van, leginkább talán a nyelvtudás és a helyi előírások, valamint a számukra egyébként elérhető lehetőségek ismeretének hiányát emelném ki. Például Dél-Németország legnagyobb magyar tulajdonú használtautó kereskedését már több mint másfél éve kísérjük pályáján. A működés közben felmerülő akadályok elhárításában (legyen szó konfliktusról vagy akár új üzleti lehetőségekről) tevékenyen részt vettünk. A mai napig első számú partnerként tekintenek ránk.

- Milyen területen, milyen profillal érdemes próbálkozni, mi úgymond a legkecsegtetőbb, ha valaki most, illetve a közeljövőben vágna bele a német cégalapításba?

- Ez nagyon változó. Nincs biztos recept, de ha valaki állami támogatásokra pályázik és innovatív IT-ötlete van, vagy Németországból szeretne más országokba exportálni, akkor az állam tárt karokkal várja. Mi pedig segítünk a támogatások megpályázában is, nem csak a német cégalapításban.

- Miben különbözik a GmbH-UG.com a többi hasonló cégtől?

- A mi ügyfeleink nem csak egy céget vagy jogi tanácsokat kapnak: egy sikeres vállalkozás megtervezésétől annak megvalósításáig minden lépésnél ott vagyunk és segítjük őket. Sőt, ha igénylik, még azután is.

- A GmbH-UG.com-nak jellemzően külföldi ügyfelei vannak. Milyen segítséget kaphatnak a cégtől, ha történetesen egyáltalán nem beszélnek németül?

- Ilyenkor kétféle megoldást tudunk ajánlani. Ha valaki egyáltalán nem tud németül, a napi szintű kommunikáció a B2C ügyfelek felé megoldható egy chatbottal vagy egy helyi call centerrel. Míg a B2B tárgyalások esetében, ahol nem napi kommunikációról van szó, van egy külön szolgáltatásunk - például ha valamelyik ügyfelünk szeretne mondjuk öt német céghez bekerülni a saját termékével. Ilyenkor egy németül perfekt professzionális üzletkötőnk felveszi a céggel a kapcsolatot, és ugyanez működik visszafelé is, vagyis ha érkezik például egy telefonhívás, rögzítik azt, és továbbítják az információkat.

- Mennyibe kerülnek ezek a szolgáltatások?

- Ez minden esetben egyedi. Az egész nyelvi csomag elindításának van egy fix ára, a továbbiakban pedig kínálunk sikerdíjas megoldásokat és havidíjas csomagokat is.

- Ön szerint vannak különbségek a német és a magyar cégkultúra között?

- Apróság, de markáns különbség, hogy Magyarországon a kollégák közötti barátságok mindennaposnak számítanak, Németországban viszont ez a kettő élesen különválik. Többnyire még ebédelni is külön mennek a munkatársak. Ettől eltekintve egyre kevesebb különbség fedezhető fel a magyar és a német cégek, illetve mentalitás között.

- Nem említette a német precizitást, pedig az legendásnak számít.

- Sokan azt gondolják, hogy egy német cég egyet jelent a precizitással, a tökéletes szervezettséggel, illetve a megbízhatósággal, vagyis ha egy német vállalkozó valamit megígér, akkor az biztosan úgy is van. Negyven éve talán még így volt, de manapság már egyáltalán nem magától értetődő mindez, még Németországban sem. Ezzel együtt sok olyan terület van, ahol a mai napig tetten érhető a német megbízhatóság, mint például a fizetési fegyelem.

- Ön szerint hogyan lehet egy magyar cég sikeres Németországban?

- Kiváló minőséggel és professzionális megjelenéssel sokszor könnyebb, mint azt gondolnánk. Fontos, hogy a stratégia és a kommunikáció az elejétől kezdve jól átgondolt legyen és, hogy a vezetés ne pazarolja el a cég erőforrásait tévedésből meghozott döntésekre. Ez utóbbihoz pedig egy alapos piacismerettel rendelkező partner elengedhetetlen.