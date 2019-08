Volt valami, amit még a Drága örökösöknél is többen néztek

A múlt hét két szabadnappal indult, ami általában összezavarja a műsorrendet, és a nézettségi adatokat. Arról nem is beszélve, hogy ez már a nyár vége, és aki tudta kihasználata a lehetőséget, hogy még pihenjen egyet, ez viszont azzal jár, hogy a szokásosnál kevesebben néznek tévét. Ez a hét első napján is visszaköszönt, hiszen a TV2 és az RTL Klub is jócskán elmaradt az egyébként szokásos számaiktól. Olyannyira, hogy hétfőn a 18-49 éves korosztálynál az anyacsatornát és a másik nagy kereskedelmi tévét is megelőzte a Film+.

Kedden pedig a Duna TV volt, amely megfricskázta az RTL Klubot és a TV2-t, más kérdés, hogy csupán fél óra erejéig sikerült megelőzniük mindenkit. A 19-23 óra közötti főműsoridős időszaknak ez csak egy kis szelete, így összességében nem sikerült megelőzniük a két nagy kereskedelmi csatornát. De mi is az a titokzatos műsor, amely révén tarolt a Duna TV? Igazából nem olyan nagy meglepetés, hiszen az ünnepi tűzijátékról van szó, amely évről évre jó számokat szokott hozni. Azok számára, akik Budapesten élnek, talán nehezen érthető az ünnepi látványosság tévén nézése, ám nagyon sok olyan ember van, aki például az anyagi helyzetem vagy éppen a kora miatt nem tudja személyesen követni a tüzijátékot. Így bármennyire is furcsa, a nézettségi számok azt jelzik, hogy komoly igény van ennek a közvetítésére. Érdekes volt, hogy nem csak a Duna TV-n, hanem a Duna Word-ön is kifejezetten magas közönségaránya volt augusztus 20-án.

A közmédia egy másik közvetítése is a legnézettebb 20 műsor közé került, ám a Ferencváros EL-selejtező meccse már messze nem volt olyan szórakoztató, mint a tüzijáték. azt nehéz megmondani, hogy ebben mi játszott közre, de az előző körben elszenvedett súlyos verség épp úgy az oka lehetett, mint az ellenfél viszonylagos ismeretlensége. Nem nagy bátorság megjósolni, hogy ha az FTC bejut az EL csoportkörébe, akkor a mostaninál magasabb nézettséget hoznak majd a meccseik.

Visszatérve a két nagy kereskedelmi csatornára, úgy tűnt, a tört hetén nagyon nem szaggatták meg magukat, és inkább már az őszi évadra gyúrnak. Ez egyébként hétfőn este kezdetét is vette a TV2-n is, ahol a héten esténént az Ázsia Expressz és a Kapd el ha tudsz látható. Az RTL Klub két ütemben indította el a programjait, hiszen a Drága örökösök még augusztus közepén a képernyőre került, amelyet egyelőre a Barátok közt követ. Szeptember másodikán viszont óriási változás lesz, hiszen a Berényi család kalandjai hosszú évtizedek után nem a legnézettebb idősávban lesz majd, hanem délután és késő este. A képzeletbeli Ökörapátiban a hatalmas örökségért zajló küzdelmet így az iskolakezdés után az RTL Klub új realityje, a Love Island fogja követni.

Az RTL egy másik régi főműsoridős sorozata is más időszakban lesz látható, mint a korábbi években. Már az év elején meghozták a döntést, hogy Cobra 11 huszonegy év után az RTL Klub helyett a Coolon jelentkezik, és a szeptemberben induló új szériával is hasonló lesz a helyzet. Igaz az RTL Klubról sem száműzik a német krimit, hiszen a 22. évad részeit egy kivétellel, amelyben túl sok volt a mesztelenkedés, így a 12 év alatti besorolásnak nem felelt volna meg, utólag vasárnap esténként műsorra tűzték. Arról nincs információ, hogy most is így tesz a csatorna, de könnyen elképzelhető, hogy a Coolon jelentkező premierek után némi időbeni csúsztatással leadják a 23 évad részeit is az RTL Klubon.

A 34. hét számait összefoglalva a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub ugyan megtartotta az előnyét, ám a különbség alaposan elolvadt. Ezúttal ugyanis a közönségaránya csak 10,6 százalék lett, míg egy héttel korábban 3 százalékponttal magasabb értéket értek el. Kisebb mértékben csúszott csak vissza a TV2, amit ezúttal a készülékek előtt ülők 8,1 százaléka követte. Ráadásul az egyes esték nyerteseinél is nagy kavarodás volt, hiszen hétfőn a F+ nyert, majd kedden ugyanúgy végzett a két nagy csatorna. Szerdától szombatig az RTL Klub örülhetett, vasárnap viszont visszavágott a TV2.

Ezek alapján nem meglepő, hogy sokat javított a F+, ezúttal 6,7 százalékos közönségarányt ért el. A másik RTL-es kábelcsatorna, a Cool (3,4% SHR) is jelentősen előre tudott lépni. Stagnált a Viasat3 (1,8% SHR), míg a tüzijátéknak köszönhetően a Duna TV (1,6% SHR) számai látványosan nőttek.