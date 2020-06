Matolcsy György fiának cége is kapott a munkahelymegtartó állami támogatásból

Az okiratot már átvett cégek közt több ismerős név is feltűnik, így például a Matolcsy György jegybankelnök fiához, Matolcsy Ádámhoz kötődő Balaton Bútor Kft. amely csaknem 574 millió forintos beruházása után 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül. Szintén szerepel a listán az egyik leghíresebb magyar divatmárka, a Nanushka mögött álló Nanushka International Zrt. is, amely 574 millió forintot meghaladó beruházását több mint 287 millió forintos állami támogatással valósíthatja meg. Az időközben franchise nagyhatalommá vált, fagyasztott pékárukat előállító Pek-Snack Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 574 millió forintos tervezett beruházása után 287 millió forintot ítéltek meg. Táblázatunkban összeszedtük, hogy a támogatói okiratot már átvevő, összesen 33 cég milyen beruházásokra mekkora támogatásokat kapott.

Szijjártó szerint a pályázatok eloszlása területileg egyenletes volt, és a 948 tervezett beruházásból 772 vidékre irányul, és minden megyéből 10-nél több pályázat érkezett. A pályázók több mint 30 iparágban termelnek. 122 pályázattal az élelmiszeripari vállalatok aránya a legjelentősebb, de ennél alig kevesebben, 101-en érdekeltek az építőiparban, 97 cég pedig fémipari termelést folytat. A jelentkezők 80 százaléka nem csupán magyarországi, de egyúttal magyar tulajdonú cég is.

Ahogy arról a külgazdasági és külügyminiszter néhány nappal ezelőtt részletesebben is beszélt, a beruházást tervező magyarországi cégek együtt 150 milliárd forint támogatást kérhettek, de a pályázat zárultával már 178 milliárd forint költségvetési hozzájárulással számolnak. Érdekesség, hogy ezzel a 178 milliárd forintos összeggel számolva elmondható, hogy a 143 600 így megtartott munkahely darabjáért átlagosan 1 239 554 forintot fizetett a kormány.

