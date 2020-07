Jól hoz a konyhára a Fradi stadionja: 75 százalékkal nőtt a nyereség

A folyamatok eredményeként már üzemi szinten is tovább javult a társaság anyagi helyzete. Az előző évi 194 millió forint után 371 milliós nyereséget tudtak kimutatni. Ezt néhány tízmillió forinttal még növelte a pénzügyi műveletek pozitív eredménye, a 71 millió forintos adó elszámolása után 330,4 millió tiszta profit maradt a cég kasszájában 2019-ben, 75 százalékkal több az előző évi 188,3 millió után.

Az egyéb ráfordítás soron is jelentős növekedés mutatkozott tavaly, 194 millió után 539-et számoltak el, ám ez egy 398 milliós céltartalék képzésnek köszönhető.

A bevételek jókora növekedésével párhuzamosan a ráfordítások szerényebb mértékű növekedést mutattak. Igaz, a személyi jellegűek 70 százalékkal ugrottak meg, ám nominálisan töredéke az összkiadásnak. 202,6 millió után tavaly 345,4 milliót fizettek ki személyi jellegű kiadásként. A költséget a béremelés dobta meg, hiszen a 2018-as bruttó 713 ezer forintos átlagbér tavaly úgy növekedett 1,09 millió forintra , hogy közben még két fővel bővült is a cég létszáma. Az átlagos statisztikai létszám 19 fő volt már.

A társaság közgyűlése május 26-án egyébként névváltásról is határozott, mostantón a cég Sportfive Hungary Kft. néven működik tovább.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!