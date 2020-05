Júniusban extra pénzt fizet a Magyar Suzuki

A Magyar Suzuki Zrt. vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell. Ezért a jelenlegi járványügyi és gazdasági helyzet ellenére a vállalat úgy döntött, hogy az Üzemi Tanáccsal történt egyeztetésnek megfelelően a 2019-ben elért sikerek és az eredményes közös munka elismeréseként júniusban bónuszt fizet a dolgozóknak - közölte a társaság.

