Kellett egy kis kiegészítés a miniszteri fizetés mellé: 954 milliós osztalék

Miniszteri kinevezése után számos érdekeltségétől meg kellett válnia Szalay-Bobrovniczky Kristófnak, így például kaszinócégeitől is, de megmaradt a szakorvosi járóbeteg-ellátással foglalkozó UJ Clinic Zrt. és a vagyonkezelési tevékenységet végző London Capital Zrt.

Utóbbi vállalkozás, melyben korábban Garancsi István is az üzlettársa volt, most leadott éves beszámolója szerint a kaszinóbizniszből származó 2022-es 20,5 milliárd kapott osztalék helyett mindössze 595 millió forintot zsebelhetett be – írja a 444. Ezzel párhuzamosan megbízási szerződésekkel 385 millió forint személyi jellegű kifizetést könyvelt el, összességében pedig a London Capital Zrt. 665 millió forintos veszteséggel zárta 2023-at.

A honvédelmi miniszter viszont úgy döntött, a korábbi évek profitja révén felhalmozott 1,6 milliárd forintos eredménytartalék terhére kifizet magának 954 millió forint osztalékot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf másik, egészségüggyel foglalkozó cége gyakorlatilag nem működik, ugyanis árbevétele nem volt – írja a lap. Költségei miatt 82 millió forintos veszteséget termelt, így saját tőkéje már második évben folyamatosan negatív, és a jogszabályok szerint ezt a következő évben valamilyen módon (például pótbefizetéssel) rendeznie kell.

