Kis befektetés, nagy haszon

Az elmúlt hetekben Budapest számos helyszínén jelentek meg a könyveket újra hasznosító könyvespolcok. A Budapesti Közművek (BKM) kísérleti jelleggel könyvespolcokat állított fel a főváros nyilvános terein, hogy a könyvek körforgásban maradjanak. A BKM Ecseri úti, a BKK Széll Kálmán téri és a Fővárosi Önkormányzat ügyfélszolgálatán, a Fővárosi Állatkertben, továbbá a XV. és XVIII. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Központokban is vannak könyvespolcok, tehát a megújult kerületi hulladékudvarokban is gazdát cserélhetnek a régi könyvek.

Az indulást követő első hónapban közel másfélezer könyv került a kukák helyett az újonnan felállított polcokra. Nem csak a helyszíneken eltöltött várakozás ideje alatt olvashatók a polcon lévő könyvek. A köteteket ingyen haza is lehet vinni, s ha valaki úgy találja, hozhat otthonról helyettük kidobásra nem méltó, jobb sorsra érdemes darabokat. Az első tapasztalatok szerint az ügyfélszolgálatok könyvespolcain elsősorban a szórakoztató, míg az állatkertben inkább az ifjúsági irodalom és a kötelező olvasmányok találnak leggyorsabban új gazdára.

A most felállított könyvespolcokon hasznos információkat kaphatnak arról is, hogy a BKM XV. és XVIII. kerületében található Szemléletformáló és Újrahasználati Központjában a köteteken kívül milyen fölöslegessé vált, de mások számára még használható, értékes tárgyakat, eszközöket fogadnak be, hogy a könyvekhez hasonlóan ezek is új gazdára találjanak. Az újrahasználati raktárban megtalálható tárgyakat a leendő tulajdonosok szimbolikus, akár már százforintos áron is megtudják vásárolni, legyen szó babafelszerelésről, játékról, sporteszközről, de akár bútorról is.

Mint megtudtuk, a társaság az első hetek sikerén felbuzdulva már a hálózat bővítésén dolgozik, a budapestiek hamarosan újabb helyszíneken találkozhatnak a könyveket életben tartó BKM könyvespolcokkal.