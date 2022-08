Kivételes ajánlattal teszi felhőtlenné a montenegrói nyaralást a One

A 4iG Csoport tagja, a prémium montenegrói mobilszolgáltató, a One Crna Gora 1 terabájt adatforgalmat magában foglaló, 20 eurós feltöltőkártyás csomagjával kiváló minőségű és rendkívül kedvező árú mobilszolgáltatáshoz juthatnak a turisták, üzletemberek és helyi lakosok egyaránt. Montenegró mindig is népszerű üdülési cél volt és egyre népszerűbb az európai turisták körében, mivel földrajzi adottságainak köszönhetően a tengerpartok és a hegyvidéki tájak szerelmesei itt egyaránt megtalálják számításaikat.

Az EU-ból érkező egyre több turista már megszokta az Unión belüli kedvező roamingszabályozást, Montenegró azonban kívül esik ezen, ezért a hanghívások és az adatforgalom használata egyaránt magasabb költségekkel járnak saját telefonszámukról. A Montenegróba utazó magyar turistáknak például az átlag roaming árazások alapján egy ötperces beszélgetés egy helyi szolgáltatóval 1500 forintba, egyetlen kép elküldése pedig több ezer forintba kerülhet, míg egy egész estés film megtekintése a kedvezőbb roaming díjszabást kínáló hazai szolgáltató lakossági ügyfeleként is több tízezer forintért lehetséges. A külföldi adatforgalomra megoldást jelenthet a speciális, utazáshoz tervezett roaming mobilnet ajánlat, de még a kedvezőbb hazai lakossági konstrukcióval is hozzávetőlegesen 3000 forint egy teljes film megnézése, amely csupán az adatforgalmat fedezi, a film streaming költségét ezen felül kell megfizetni a választott szolgáltatónak.

Jó hír a Montenegróba utazóknak. Fotó: 4iG Jó hír a Montenegróba utazóknak. Fotó: 4iG

Ezektől az extra kiadásoktól kíméli meg az országba utazókat a One Crna Gora legújabb prepaid csomagja, mely 1 terabájtos adatforgalmi keretet biztosít mindössze 20 eurós (nagyjából 8000 forintos) költségért Montenegróban. Ehhez hasonló mértékű adatforgalom, ennyire kedvező áron Európa-szerte ritkaságnak számít a mobilszolgáltatók kínálatában. A tarifacsomag a szolgáltató idén nyáron debütált prepaid portfóliójának legerősebb ajánlata, mely nem csak közel korlátlan adatforgalmat, de korlátlan helyi beszélgetést és SMS küldést is lehetővé tesz a vásárlástól számított 30 napig mindössze 20 eurós díjért cserébe. Az 500 gigabájt adatkeretet alacsonyabb áron kínáló csomagok szintén vonzóak, ezekre 15 euróért, illetve 10 euróért fizethetünk elő 30, illetve 15 napos felhasználhatósággal.

Az adatforgalmi keretet kiváló minőségben és rekordsebességgel lehet felhasználni a One Montenegro prémium hálózatának köszönhetően, mely egymás után kétszer – 2020-ban és 2021-ben – is elnyerte az UMLAUT minősítő, a legjobb minőségű hálózatot biztosító szolgáltatónak járó Best in test díját Montenegróban. Ezen felül idén augusztustól elérhető 5G adatkapcsolat már a tesztüzem során megdöntötte az országos adatátviteli sebességrekordot.

A 20 eurós ajánlat kizárólag a One üzleteiben érhető el országszerte, míg az 500 gigabájtos csomagok a repülőtereken, benzinkutaknál, újságosstandoknál is elérhetőek. További részletek a One ügyfélszolgálatán érhetők el, mely a 1.me weboldalon található online csevegő szolgáltatáson keresztül 1 percen belül válaszol, akár angolul is. Az 500 gigabájtos, illetve 1 terabájtos csomagok a kártya aktiválását követően válnak elérhetővé. Részletes információk az új ajánlatokról, valamint az elérhető üzletek listája a One Montenegro weboldalán érhetők el: www.1.me