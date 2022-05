Közel egymillió forint az átlagfizetés Mészáros Lőrinc egyik nagy cégénél

Arany betűkkel vonul be a ZÁÉV Zrt. nagy könyvébe a 2021-es esztendő. Nem fogott ki rajta a Covid és a tulajdonosok pár millió forint híján szinte a teljes adózott eredményt, mintegy 12,2 milliárd forintot felvehetik osztalék formájában – derül ki a társaság éves beszámolójából és a kiegészítő dokumentumokból.

Árulkodó rövid mondat jelent meg a beszámolóhoz fűzött kiegészítő mellékletben: „A Covid 19 járvány és az ukrán-orosz háború nem volt jelentős hatással a gazdasági tevékenységre.” Vagyis nem kellett aggódni például amiatt, hogy az ágazat sok szereplőjénél bekövetkezett munkaerőhiány visszavetné a ZÁÉV teljesítményét, netán ne lenne elegendő megbízás.

Annyira jól sikerült a közbeszerzéseken a szereplés, hogy bővíteni is kellett a létszámot, a megelőző évi 209 fő után tavaly már 236-an dolgoztak a cégnél. Meg is nőtt a bérköltség, nem is kevéssel, 28 százalékkal és körülbelül 2,7 milliárd forintot tett ki. Az egy foglalkoztatottra jutó havi átlagos bruttó fizetés a 2020-as 858 ezer forintról felszökött 973 ezer forintra. Egyébként már 2019-ben is jó lehetett ott dolgozni, hiszen ez a mutató már akkor is 741 ezer forint volt.

Volt miből fedezni ezt a bérfizetést, hiszen a bevétel a 2020-as 52,7 milliárd forintról majdnem 50 százalékkal lett több, szépen felugrott 80,7 milliárd forintra.

Igaz, hogy az anyag jellegű ráfordítások is kilőttek (39 milliárd forintról 58 milliárd forintra), de ez sem lehetett akadály, hogy megint javítsanak az adózott eredményen. A javulás folyamatos, már három éve, a járvány kirobbanásának évében is 6,7 milliárdos tiszta nyereséget mutathattak fel, amit 2020-ban 7,1 milliárd forintra tudtak növelni, s most az adózott eredményt feltornászták 12,246 milliárd forintra. Az effektív adókulcs 2021-ben 11 százalékos volt.

Napestig sorolhatnánk, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségei között vezető helyet betöltő vállalat mi mindent tett be tavaly a „beszerzési” zsákjába, most csak pár érdekesebb tételt említünk: a Market Zrt.-vel közösen elnyerte a Citadella 20 milliárdos felújítását, egy kis céggel közösen a Heim Pál kórház új tömbjének kivitelezését 32 milliárd forintért, az Országos Sportegészségügyi Intézet felújítását 4,6 milliárd forintért.

Közben elkezdtek becsorogni az új Nemzeti Atlétikai Stadion kivitelezésével összefüggő számláikra fizetendő pénzek és ugyanez igaz a Testnevelési Egyetem új sport campusának egy részére is, ott a ZÁÉV 18 milliárd forint értékű munkát végez a 40 milliárdos projektben.