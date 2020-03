Leáll az esztergomi Suzuki-gyár

A koronavírus-helyzet miatt a Suzuki is a termelés visszafogása mellett döntött, ezért jövő hétfőn leállítják az esztergomi üzemüket, adta hírül a cég szerdai közleményében. A gyár március 23-tól április 3-ig szünetel.

A Magyar Suzuki Zrt. folyamatosan elemzi, és értékeli a helyzetet, illetve minden további változásról haladéktalanul tájékoztatja az érintetteket, tették még hozzá.

Leállások mindenütt

A héten több nagy autógyártó vállalat is a teljes vagy részleges leállás mellett döntött. Kedden jelentette be az Audi, hogy több külföldi üzemével együtt kényszerpihenőre küldi a győri gyárát is. A Peugeot, Opel és Vauxhall márkákat gyártó francia PSA hétfőn közölte, hogy egyelőre március 27-ig teljes európai autógyártását felfüggeszti, így tehát a szentgotthárdi Opel-üzem is leállt.