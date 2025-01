Lyukra futott a kormányközeli lap? „Az évtized ingatlanmutyija” valójában egy állami cég pályázata volt

Ugyanakkor az átláthatóság érdekében társaságunk kezdeményezi, hogy az MNV a WING által kidolgozott hasznosítási koncepció tartalmát a nyilvánosság számára is megismerhetővé tegye

A Metropol kedden egy Reddit-bejegyzésre alapozott cikkben arról írt: Karácsony Gergely a Wallis csoporttal szorosan összejátszva már 2023-ban meg akarta szerezni a rákosrendezői pályaudvar területét. A lap szerint a Wallis ingatlanfejlesztő cége, a WING konkrét terveket készített a terület felvásárlására és ingatlanbefektetői kiárusítására. Az információt aztán a kormánypropagandához tartozó lapok is átvették. A cégcsoport most reagált a felvetésekre.

„Az évtized ingatlanmutyijának” nevezték, hogy Karácsony Gergely és a Wallis meg akarták szerezni Rákosrendező területét. Kiderült, hogy a cég épp az MNV pályázatára nyújtott be egy anyagot.

