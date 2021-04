Magyarországra is megérkezett a Google Pay

A múlt évben a magyarországi kibocsátású kártyákkal összesen közel 970 milliószor, napi átlagban 2,65 millió alkalommal fizettek belföldön, ami 7 százalékos emelkedésnek felel meg. Eközben lendületet vett a mobiltelefonos fizetési alkalmazások használata is, amelyre 2017 óta van lehetőség a magyar banki ügyfelek számára. Ugyanakkor ezen a téren az áttörést az Apple Pay 2019-es magyarországi bevezetése hozta el.

Mint az esemény online sajtótájékoztatóján Németh Balázs, a K&H Csoport innovációs vezetője elmondta, egyértelmű trendnek látszik, hogy a mobiltelefonunk a pénzügyi szolgáltatások igénybevétele során is a legfontosabb platform lesz. A szakember szerint ezt az utóbbi időszak adatai is alátámasztják, hiszen egy év alatt meghatszorozódott az érintésmentes mobiltárcahasználók száma, az érintésmentes mobilfizetések száma pedig ötszörösére emelkedett. Németh Balázs elmondta azt is, hogy a járványhatás is elősegítette a készpénzmentes fizetési megoldások térnyerését. A hivatalos jegybanki adatok szerint 2020-ban az érintős bankkártyák száma 1,1 millióval nőtt, így az összes magyarországi fizetési kártya 92 százalékát adják.

Egyre többen fizetnek a telefonjukkal Egyre többen fizetnek a telefonjukkal

A K&H ügyfélkörében is nagyot lépett előre a digitalizáció, 570 ezer ilyen aktív ügyfelük van, és 950 ezer kártyát használnak. Természetesen a pandémia is hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen veszik igénybe a digitális szolgáltatásokat. Nem csak a fiatalok, de az idősebb ügyfelek is aktív digitális bankhasználó lettek.

Bíró Pál, a Google Magyarország country managere arra hívta fel a figyelmet, hogy egy átlagos felhasználó naponta 2000-nél is többször érinti meg a mobiltelefonját. Mindezek alapján természetes folyamatnak látszik, hogy a pénzügyeinket is a készülékek révén intézzük. A szakértő szerint exponenciális növekedés lesz ezen a téren. Ez már korábban elindult, de a járvány szerinte is ráerősített erre.

A Mastercarddal folytatott szoros együttműködésnek köszönhetően a 10 új európai országban részt vevő partnerek kártyatulajdonosai a saját mobilbanki alkalmazásaikon keresztül használhatják a Google Pay szolgáltatást, mondta el Bíró Pál. Aki azt is megjegyezte, hogy az utóbbi időszakban számos új Google terméket vezettek be a hazai piacra, ami részben azért sikerült, mert a magyar felhasználók abszolút nyitottak az újdonságokra. Szerinte a magyarok azonnal lecsapnak azokra a lehetőségekre, amikor egyszerűen, biztonságosan, zökkenőmentesen fizethetnek online és érintésmentesen az üzletekben.

Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója azt mondta, a Google Pay segítségével az érintettek bárhol fizethetnek. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a K&H által kibocsátott – például mastercardos – bankkártyák az okostelefonokba digitalizálva kerülnek be, vagyis a kártyaadatok úgynevezett tokenekre cserélődnek a telefonban és ezek a tokenek biztosítják a fizetési tranzakciót. Nagyon leegyszerűsítve a kártyaadatokból lesz egy másik adatsor, ezek lesznek a tokenek. A virtuális fizetési technológia garantálja, hogy ezek a tokenek kizárólag az adott okostelefonban működnek, azaz biztonságos a velük történő fizetés. Szerinte a most elérhetővé váló szolgáltatás biztosítja a felhasználók két legfontosabb elvárását: nem csak rendkívül egyszerű a használata, de nagyon biztonságos is.