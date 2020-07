Máris a versenyhivatalhoz került a Spar bevásárlása

A Trader Magazin felmérése szerint tavaly a nagy láncok között a Spar a harmadik legnagyobb forgalmat érte el, előttük a Tesco és a Lidl végzett. Egy évvel korábban is a harmadik helyen állt a Spar, de akkor a Coop volt a második legnagyobb.

A Zimbo közismert márka, főleg a hardcore húsfalók körében. Honlapjuk szerint erősségük a füstölt és főtt termékek, vörösáruk, májasok, felvágottak, szárazáruk. A német hátterű cégben 2008-ban jelent meg a svájci Bell Ag, amelyet az ottani húsipar legjelentősebb cégcsoportjának tartanak. Ők döntöttek úgy, hogy eladják a magyarországi üzemet, egyben megválnak egy franciaországi érdekeltségüktől is, melyet az iszlám vallás követőinek engedélyezett, azaz a halalnak megfelelő élelmiszereiről ismert Isla Délice vesz meg.

A Spar azt ígéri, az átvett termelő üzemben - amellyel háromra emelkedik az ilyen egységeik száma - "továbbra is hosszútávú, stabil munkahelyet kínál az ott dolgozó kollégáknak".

Látszólag annyi történik, hogy egy áruházlánc szert tesz egy húsfeldolgozóra, ami olyan, mintha egy barkácsbolt venne meg egy cementgyárat. Valójában a Spar - és más nagy láncok - már jó ideje nem kizárólag értékesítéssel foglalkoznak, hanem saját márkás termékeiket is kínálják a vásárlóknak. A mostani üzlet is azt a célt szolgálja, hogy még szélesebb legyen a Spar saját márkás termékportfoliója.

Szűk egy hete került napvilágra a hír, hogy a Spar Magyarország Kft. megvásárolja a Zimbo Magyarország Húsipari Termelő Kft. perbáli üzemét, tegnap pedig már be is futott a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) a bejelentés az összefonódásról.

