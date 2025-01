Matolcsy Györgyék ökle ismét odacsapott

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Az MNB mindezek okán megtiltotta a PannErgy Nyrt.-nek a piaci manipulációra vonatkozó rendelkezések ismételt megsértését, emiatt 10 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki rá és tiltott piacbefolyásolás gyanújával feljelentést tesz. A bírságösszeg megállapításánál súlyosító körülménynek számított, hogy a kibocsátó cselekményét a tőzsdére bevezetett nyilvános értékpapír kibocsátójaként követte el, ismétlődő jelleggel, több hónapon át. A jogsértéssel érintett időszakban ráadásul a PannErgy részvény a Prémium tőzsdei kategóriába tartozott, s szerepelt a BUX és BUMIX indexkosarakban is – zárul a felügyeleti szerv tájékoztatása.

Ha egy kibocsátó – mint az jelen esetben is történt – a MAR 5. cikke szerinti részvény-visszavásárlási program keretein kívül vásárol saját részvényeket, az természetesen nem minősül automatikusan piaci manipulációnak. A nevezett uniós szabályoknak való maradéktalan megfelelés hiányában azonban a kibocsátók a saját részvényeik visszavásárlása kapcsán már nem mentesülnek a jogszabály erejénél fogva a piaci visszaélés tilalma alól, tőzsdei tevékenységüket tehát az általános szabályok szerint kell megítélni.

A vizsgálat ugyanakkor feltárta, hogy a PannErgy Nyrt. 2022 májusa és 2023 decembere között olyan volumenű vételi megbízást adott be a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) saját részvényeire, hogy az azok alapján létrejött ügyletek 112 kereskedési napon át meghaladták a PannErgy részvény adott napi teljes forgalmának 50 százalékát, 40 kereskedési napon annak 75 százalékát, 12 kereskedési napon pedig annak 90 százalékát.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytatott, amelyben azt vizsgálta, hogy a PannErgy részvénnyel folytatott tőzsdei kereskedés során 2022 januárjától sérültek-e a piaci visszaélések tilalmára vonatkozó európai uniós rendelet (MAR) előírásai – áll a jegybank lapunkhoz eljuttatott tájékoztatásában. Mint írják, a pénzügyi felügyelet megállapította, hogy PannErgy Nyrt. közgyűlése 2022 áprilisában jelentős arányú saját részvény visszavásárlására hatalmazta fel a társaság igazgatóságát. Az erről szóló közgyűlési határozatot a kibocsátó jogszabályszerűen meg is jelentette az MNB hivatalos közzétételi portálján.

