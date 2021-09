Megújul a Toyota Camry

Az Európába 14 év után két évvel ezelőtt visszatérő Toyota Camry rengeteg díjat és elismerést gyűjtött be 1982-es bemutatása óta. A típus ma a világ több mit száz országában kapható, és az elmúlt 38 évben több mint 19 millió talált belőle gazdára világszerte. 700 ezret meghaladó éves értékesítési darabszámával a Camry jó ideje a világ legsikeresebb felsőkategóriás szedánja – és egyben a harmadik Toyota amely rendre a világ 10 legnépszerűbb autója között végez az évek óta abszolút világelső Corolla, és világ a második legnépszerűbb autója (és egyben kedvenc SUV-ja), a RAV4 után.

A megjelenése, komfortja, biztonsága és hibrid hajtáslánca miatt is hagyományosan nagyra értékelt Camry most még feljebb lépett: megjelenése és technológiája is frissült. A Camry Hybrid a Toyota New Global Architecture (TNGA) nevű formai és műszaki filozófiájának gyümölcse. A TNGA maga a vezetési élmény, a stílusos megjelenés és a kiváló minőségből eredő megbízhatóság egysége, ami természetesen együtt jár a biztonsággal. A Camry különleges és versenyképes ajánlatnak számít a kategóriában, és 2,5 literes benzinmotorral felszerelt 218 lóerős öntöltő hibrid hajtásláncával, valamint minőségéből adódó magas maradványértékével a flottapiacon is kiválóan szerepel, ami ebben a kategóriában az újautó-eladások 85%-át teszi ki.

A felfrissített 2020-as Camry Hybrid hű marad korábbi értékeihez - a kategóriaelső minőséghez, a tartóssághoz és a megbízhatósághoz, valamint a csendességhez és természetesen a kompromisszummentes minőséghez –, ugyanakkor jelentősen előrelépett a karosszéria orrkialakításában, megújultak 17 és 18 colos könnyűfém keréktárcsái, és egy új szín is megjelent a választható fényezések listáján. A beltér hagyományosan kényelmes és tágas, a hátsó ülések komfortja is változatlan, de a berendezést új színek és anyagok dobják fel, és a középkonzol korábbinál magasabbra emelt 9 colos érintőképernyője mellett a konnektivitás elemei is frissültek. A Toyota Safety Sense eleve gazdag csomagja új szolgáltatásokkal bővült, így a 2020 Camry Hybrid biztonsága is magasabb szintre lépett.

Még elegánsabb, dinamikusabb megjelenés

A 2020-as Camry Hybrid orr-része átalakult, új az első lökhárító, valamint az alsó és a felső hűtőmaszk is, így az autó megjelenése nemcsak dinamikusabb, de szélesebb hatást is kelt. Az orr középvonala a lökhárítók széleivel feltűnő, széles, és alacsony orrképet formál, az alsó légbeömlő rácsozata pedig oldalra kinyúlva növeli a karosszéria vizuális szélességét. Az alsó hűtőmaszk fekete vagy sötétszürke színű lehet, miközben kerete fényes króm, vagy ezüst. Új, 17 és 18 colos keréktárcsák is rendelhetők; az előbbiek sportos, csavart, V-alakú küllőkkel készülnek. A 18-as készlet küllősora kétféle: kettős küllői fényesre csiszolt felületűek, míg a csavartak sötét színűek. A választható karosszériaszínek között újdonság a Mélyszürke metál, és a hátsó lámpák rajzolata is átalakult.

Vadonatúj infotainment rendszer és még kifinomultabb utastéri anyagok

A beltér fontos újdonsága a középkonzol korábbinál magasabbra emelt, így jobban látható és könnyebben kezelhető, lebegő hatású, 9 colos érintőképernyője. Az infotainment rendszer szoftvere a korábbinál gyorsabb, és maga a képernyő is rövidebb reakcióidővel dolgozik, miközben a kezelhetőséget javítandó néhány funkció külön nyomógombot kapott. Az Apple CarPlay® és Android Auto™ a rendszer alaptartozéka, így az okostelefonok integrációja gyors, egyszerű és teljes. A bézs vagy fekete színben választható, prémium minőségű bőrkárpitozás szintén újdonság, az ülések halszálka-mintázatú perforációi a hatékony szellőzést szolgálják. A rendelhető fekete szövet-műbőr kombinációs kárpit szintén újdonság. Presztízsemelő finom részlet, hogy a műszerfal, a középkonzol és az ajtókon lévő kapcsolók betétei mostantól elegáns fekete - a természetes mintázatot egyenes vonalakkal felülrajzoló - műfaborítással és háromdimenziós hatású, geometrikus formákat felvonultató Titanium felületi kialakítással is elérhetők.

A legfejlettebb Toyota Safety Sense rendszer

A 2020 Camry Hybrid modellben a Toyota Safety Sense legfrissebb változata működik, így immár aktív biztonsági rendszerek egész sora igyekszik a baleseteket megakadályozni, vagy a már bekövetkezett események hatásait enyhíteni. Az ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) újdonsága a nappali frontális ütközésre figyelmeztető asszisztens, a vészhelyzeti kormányzási asszisztens (ESA) és a kereszteződés-asszisztens is. Utóbbi nemcsak figyelmeztet, de automatikusan fékez is, ha a Camry vezetője figyelmetlenségből egy szemből érkező autó elé fordulna, vagy esetleg nem vesz észre egy gyalogost, aki éppen azon az úton kel át, ahová ő befordul. A biztonsági csomag része a teljes sebességtartományban működő adaptív sebességtartó automatika (ACC), és a jelzőtábla-felismerés (RSA) is, így a rendszer önműködően képes igazodni a táblákon kijelzett sebességhatárokhoz. A csomag új eleme a ívmeneti sebességcsökkentő funkció. A sávkövető asszisztens (LTA) automatikusan a sáv közepén tartja az autót, miközben a vezetőt támogatva finom kormány-beavatkozásokkal segíti a helyes nyomvonal tartását. A felfrissített LTA a korábbinál pontosabban tartja a sávban az autót, és sávváltások után is gyorsabban reaktiválódik. Ezen kívül az eddiginél határozottabban ellenkormányoz oldalszélben (vagy a kamionok keltette légáramlatokban), így stabilabb az egyenesmenet. A kanyarokat és azok ívét is pontosabban és korábban méri fel, így jobban alkalmazkodik hozzájuk. Nagyobb sebességnél megnőttek a rendszer által használt kormányerők, hogy ilyenkor is tökéletesen pontos legyen a sávtartás. A 2020-as Camry Hybrid nyugat-európai értékesítése még idén elkezdődik.

(x)