Mestertroll húzással tarolt az RTL egyik csatornája

A nyári időszakban ugyan hatalamas kavarás ment a két nagy csatorna között, ami időnként érintett a kábeladóikat is, ám a nagy sakkjátszma közben a TV2, és az RTL Klub is az archívumból dolgozott, és a korábbi anyagok ismétlésével igyekeztek a másik fölé kerekedni. A június eleje óta tartó csata most úgy tűnik nyugvópontra jutott. Az RTL Klub "halálcsillaga" A mi kis falunk biztosítja a csatorna számára, hogy a hétköznapokon némi előnnyel abszolválják a főműsoridős sávot a 18-49 éves korosztálynál. Igaz a TV2 sem lehet teljesen elégedetlen, hiszen a Bezár a bezár ismétlései továbbra is jó számokat hoznak. Az Áll az alku viszont ennél gyengébben teljesít. Így a "táskás vetélkedő" nem tudja felfele húzni a csatorna közönségarányát.

Érdekes lesz viszont augusztus közepe fele, hiszen az RTL Klub vidám vidéki sorozata a jövő pénteken elvileg véget ér, hiszen akkor A mi kis falunk esetében elfogynak majd el az elmúlt években vetített részek. Ezt követően lesz két átmeneti hét, majd a tavalyi év alapján az várható, hogy augusztus 26-ám elindul az őszi szezon. Köztes hetek viszont abból a szempontból fontosak lehetnek, hogy helyzeti előnyt jelent ki az aki erősebb pozícióval vág neki az ősznek. Tehát a két csatornának akkor is elemi érdeke lesz feltornázni a nézettség adatokat.

Az őszi műsorstruktúráról egyelőre sok konkrétum egyik csatorna esetében sincs. Az RTL Klubos húzó programok közül a Drága örökösökről lehet tudni, hogy készül a második évad, ami jó eséllyel ősszel lesz látható. A TV2 pedig a napokban közölte, hogy új gameshowt forgatnak, és ebből az is kiderült, hogy Kasza Tibor lesz a Kapd el, ha tudsz! című vetélkedő házigazdája. Előzetesen úgy hírlett, hogy ezt is a csatorna újsütetű kvízmestere, Stohl András vezeti majd, így egyelőre nem lehet tudni miért Kasza Tibi kapta végül. A vetélkedőben 2 fős csapatok küzdenek meg egymással. A műsor érdekessége az lesz, hogy a helyes válasz ismertetésekor leesik egy labda, amit a játékosoknak el kell kapni, és esetleges hibás felelet esetén is továbbléphetnek, ha elég ügyesek.

Ami a mögöttünk hagyott hét érdekességeit illeti, mindenképpen érdemes kiemelni a Film+ vasárnapi műsorát. A csatorna ekkor a Kincs ami nincs című Bud Spencer-Terence Hill klasszikussal rukkolt ki. Azt lassan négy évtizede tudjuk, hogy "Csak a puffin ad erőt és mindent lebíró akaratot", de az kisebbfajta meglepetésnek számított, hogy a filmet ilyen arányban nézték a készülékek előtt ülők, ráadásul kényelmesen maga mögé utasította a TV2 vasárnap esti moziját, a Csonthülye 2 című filmet, amely csak 7,8 százalékos közönségarányt ért el. A Bud Spencer film a kereskedelmi célcsoportban a hét 9. legnézettebb műsora volt, minden tizedik tévénéző ezt követte. Ez annak fényében, hogy mennyiszer volt már a tévében, és akár a neten is bármikor megnézhető mindenképpen erős adat.

Ha már online médiafogyasztás, akkor érdemes megemlíteni, hogy a HVG cikke szerint az RTL Most, a csatorna online médiaplatformja nem minden szolgáltatónál érhető el. Módosítja ugyanis a Digi az Általános Szerződési Feltételeit - áll a honlapon hétfőn közzétett dokumentumban. Ennek részeként augusztus 21-én törlik az online csatornalistából az RTL Klubot. A HVG megkereste a Digit és RTL Magyarországot is. Utóbbi médiavállalat válaszában azt írta, disztribúciós partnerük multiscreen (több, pl. online felületen történő adás) szolgáltatására vonatkozó szerződése lejárt. "A szolgáltató számára ilyen esetben kötelező az előfizetők tájékoztatása, illetve az általános szerződési feltételek módosítása. Az RTL Magyarország csatornái digitális jogainak (mint pl. a multiscreen) értékesítését a CLT-UFA S.A. végzi az RTL Most keretében, a tárgyalások folyamatban vannak" - áll a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság válaszában. Az RTL Magyarország nyilatkozata alapján arra lehet következtetni, hogy azért nem lesz RTL Klub a továbbiakban a Digi online platformján, mert helyette egy vadonatúj szolgáltatásukat, az RTL Most prémium változatát, az RTL Most+ bekerülését szeretnék. Ez a szolgáltatás majd csak közvetlen valamilyen szolgáltatónál lévő előfizetés mellé lehet majd igénybe venni.

A másik műsor, amiről megemlékeznénk az a hétvégi Forma-1-es verseny. A műsor a 18-49 éves korcsoportban az ötödik, míg a teljes lakosság esetén a hetedik helyen végzett. Ennek ellenére valószínűleg többet is ki lehetne ebből hozni, hiszen az esetek többségében vasárnap kora délután egy olyan műsorsávban megy, amikor nincs valódi konkurense. Ennek ellenére a közönségaránya egyik célcsoportban sem érte el a 20 százalékot, vagyis 5-ből 4-en valami mást néznek ebben az időszakban. Bár a nézői szokások folyamatosan változnak, és egyre kevésbé koncentrálódik az, hogy éppen mit követnek az emberek, néhány évvel ezelőtt sokkal magasabb volt az autóversenyek közönségaránya.

Összefoglalva a 30. heti számokat a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub növelni tudta az előnyét, a közönségaránya 12,9 százalék lett. Eközben a TV2 az egy héttel korábbi közönségarányát (9,1%) ismételte meg. Ezek alapján talán kitalálható, hogy mind a hét esti időszakban a fenti célcsoportban és idősávban az RTL Klub nyert. Többek között a szokatlanul erős hétvégi számainak köszönhetően jelentősen javított a F+, amely ezúttal 6 százalékos közönségarányig ugrott fel. Ha nem is ilyen látványosan, de Cool (2,6% SHR) is javítani tudott. Ugyanakkor nagyot ugrott felfele a Viasat 3 (2,6% SHR) is, így beérte az RTL-es kábelcsatornát, a Coolt. A középmezőnyt szokás szerint a Duna TV (1,1% SHR) zárta.