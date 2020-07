Mészáros Lőrinc bizalmasainak több médiaérdekeltsége is veszteséges lett

A friss cégközlönyben megjelent tájékoztatás szerint szeptember 30-án a Best Radio Kft.-be hat társaság olvad be, míg a Radio Plus Kft-be kilenc. Mindkét befogadó vállalkozás Mészáros Lőrinc bizalmi embereinek tulajdonában van.

Eggyé váltak. Fotó: media1 Eggyé váltak. Fotó: media1

A Best Radio Kft. Halmi Tamásé, aki a közvetve Mészáros Lőrinc által több mint 70 százalékban birtokolt Opus Global Nyrt. igazgatósági tagja, de emellett más, a Mészáros-birodalomhoz tartozó cégnél is visel vagy viselt vezető tisztséget. A Radio Plus Kft. gazdája pedig az a Schmidt Zoltán, aki a Mészáros Lőrinc gyerekeinek érdekeltségébe tartozó, építőipari generálkivitelezéssel foglalkozó Fejér-B.Á.L. Zrt. ügyvezetője.

A Best Radio Kft.-be olvadó cégek: Amadeus Rádió Műsorszolgáltató és Kiadó Kft.

Center-Rádió Műsorszolgáltató Kft.

FM7 Eger Kommunikációs és Szolgáltató Kft.

Kredit Holding Tömegkommunikációs és Szolgáltató Kft.

Média Centrum Kommunikációs és Szolgáltató Kft.

Zala LB Kft.

A legszembetűnőbb, hogy a hat céget magába olvasztó Best Radio Kft. saját tőkéje 2019 végén nemcsak, hogy elmaradt a 3 millió forintos törzstőkéjétől, hanem negatív lett, mínusz 17,1 millió. Kötelezettségei közel 62 millióra rúgtak, amelyek kivétel nélkül egy éven belül voltak esedékesek. E számokból arra lehet következtetni, hogy a Best Radio megroggyant és a törvényi előírásoknak meg nem felelő tőkehelyzetének rendezése (is) állhat az egyesülések mögött.

A beolvadó cégek közül még további három – az Amadeus, a Center-Rádió és az FM7 Eger –ugyancsak tőkehiányosan hagyta maga mögött a tavalyi esztendőt. Csupán a Kredit Holdingnak és a Média Centrumnak nem volt ilyen problémája. A Best Radio Kft.-ben feloldódó hatodik cég, a Zala LB Kft. pedig azért érdekes, mert tavaly októberben alakult, a cégbíróság idén januárban jegyezte be, s alig egy hónappal később a két alapító magánszemély máris tovább passzolta azt Halmi Tamásnak.

Mindenesetre a beolvadások révén a Best Radio Kft. saját tőkéje – a 2019. december 31-ei vagyonmérleg-tervezet szerint – a tavaly év végi mínusz 17,1 millióról 52 millió fölé emelkedik, így bőven meghaladja a 3 milliós törzstőkéjét. Saját tőkéjének legnagyobb elemei az egyaránt közel 25-25 milliós eredmény-, illetve lekötött tartalék. Kérdés, a cég honnan teremti elő a múlt év végén 165 milliós rövid lejáratú kötelezettségei fedezetét.

A Radio Plus Kft.-be olvadó cégek: Csaba Plus Kft.

Fehérvár Rádió Műsorszolgáltató Kft.

Félegyházi Hírlap Kft.

FM7 Heves Kommunikációs és Szolgáltató Kft.

LB Rádió Kft.

Puredigital Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Rádió Somogy Kft.

Rádió Zala Egyszemélyes Kft.

Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft. Itt a beolvadó cégek közül a Félegyházi Hírlap Kft. 2019 végi saját tőkéje zuhant jelentősen a törzstőkéje alá, eredménytartaléka pedig súlyosan negatív lett. A Pure Digital Kft. saját tőkéje pedig óriási, közel 34 millió forintos mínuszt mutatott, miközben a törzstőkéje csak 3 milliós.

Részben e tőkehiányoknak is köszönhető, hogy a kilenc társaságot átvevő Radio Plus saját tőkéje a beolvadásokat követően – a 2019. december 31-ei keltezésű vagyonmérleg-tervezet szerint – több mint 300 millió forinttal lesz kevesebb, 1,27 milliárd, ami azonban így is magasan meghaladja a kft 3 milliós törzstőkéjét. Mivel annak saját tőkéje szinte kizárólag az eredménytartalékból áll, az sem jelenthet gondot, hogy a Radio Plus kötelezettségei csaknem 100 millió forinttal, 222 millióra ugranak, amelyek kivétel nélkül rövid lejáratúak, azaz egy éven belül esedékesek.