Nagyon komoly magyar siker: 20 millió dolláros befektetést kap a Bitrise

A magyar Bitrise ma jelentette be a harmadik befektetési körének lezárását. A fordulóban olyan cégek vettek részt mint a Partech, a Zobito, és a cég jelenlegi befektetői, az OpenOcean, a Y Combinator, és a Fiedler Capital.



A Bitrise egy olyan szolgáltatást fejleszt, ami a mobilappokat készítő programozók életét könnyíti meg: a kódolás befejezése és az appstore-ba kerülés közötti unalmas és ismétlődő feladatokat automatizálja, ezzel időt és pénzt takarítva meg mindenkinek.

A Bitrise egyik legnagyobb erőssége, hogy teljesen testreszabható: akár Android, akár iOS, akár bármilyen más mobilplatform a cél, a már használt külső szolgáltatások is pár kattintással beépíthetőek.



“Idén az eddigi integrációk számát 400-ra szeretnénk duplázni. Így a fejlesztőknek még kevesebb időt kell az általuk választott külső szolgáltatások beállításával elpazarolni, és több idejük lesz magára az app fejlesztésére és későbbi fenntartásra,” mondta Birmacher Barnabás, a cég alapító tagja és CEO-ja.



Az új tőkével a cég főleg szolgáltatását fogja további fejleszteni. A céljuk az egész mobil fejlesztési (DevOps) ciklus lefedése, melynek köszönhetően a mobilfejlesztők egy olyan szolgáltatást kapnak, amin keresztül egy app fejlesztésének teljes folyamatát egy helyen lehet irányítani és nyomon követni. A Bitrise a közelmúltban felvásárolta az Outlyer nevű app monitorozással foglalkozó céget, aminek technológiája ebben fontos szerepet fog játszani.



A Bitrise Magyarországról indult, és a csapat nagy része jelenleg is itt dolgozik. “A magyar munkavállalók képzettsége miatt sok nemzetközi cég tart itt fent irodát, és a munkatársaink nemzetközi tapasztalata nekünk is segítség, hiszen ügyfeleink nagy többsége külföldi. Sokszor van szükségünk a csapat kreativitására, fejlődésüket pedig mi is folyamatosan segítjük” folytatta Birmacher Barnabás.



A cég egyre nagyobb hangsúlyt szeretne fordítani a toborzásra is, a magyarországi részleg mellett az USA-ban és Nagy-Britanniában, illetve további irodákat nyitna a világ más részein is.

“A okostelefonok és az alkalmazások mára a mindennapi élettől elválaszthatatlanok. Minden üzlet és vállalkozás hosszú távú sikeréhez elengedhetetlen a mobil-fókuszú gondolkodás,” ahogy Birmacher Barnabás fogalmazott. “A kihívás abban rejlik, hogy a mobilappok világa teljesen más, mint a szoftverfejlesztés többi ága. Pontosan ezért hoztunk létre egy olyan szolgáltatást, ami mára több mint 100.000 mobilfejlesztő életét könnyíti meg és ez segíti őket a lehető legjobb eredmények elérésében. A Bitrise-nak köszönhetően a fejlesztők könnyen át tudják hidalni a mobilapp fejlesztés egyedi problémáit, az első lépéstől egészen az utolsóig. A mobil-unikornisok több mint fele a Bitrise-t használja, a kezdetektől a több milliárd dolláros értékelésig és a tőzsdei bevezetésig. Talán ez a legjobb példája annak, hogy mennyit is jelent a fejlesztőknek egy ilyen megoldás.”Isabel Rios, a Mozilla munkatársa a következőként írta le a CI/CD szolgáltatás jelentőségét: “A Bitrise tökéletesen beleillett a Mozilla fejlesztési folyamatába, már a kezdetektől fogva. A buildek konfigurálása egyszerű és intuitív volt, főleg a workflow, step, és trigger funkcióknak köszönhetően. Egy agilis fejlesztési környezetben a Bitrise egy megbízható módja annak, hogy tudjuk hogy a termékünk pontosan mikor hogyan viselkedik.”“A Bitrise egy olyan problémára kínál megoldást, amit eddig senki sem tudott tökéletesen áthidalni,” ahogy Reza Malekzadeh, a Partech general partnere fogalmazott. “Hatalmas érték az, hogy a fejlesztők életét ennyire megkönnyítik, a munkájukat pedig sokkal hatásosabbá teszik. Örülünk, hogy a cég további, DevOps felé terjeszkedését támogathatjuk ezzel a befektetéssel, és örömmel követjük nyomon az új lehetőségeket mind a Bitrise mind a mobilalkalmazás-fejlesztők életében.”

Fotózás a Bitrise-ban

A Bitrise-ról bővebben

A Bitrise a világ vezető mobilapp fejlesztés automatizációs platformja. A continuous integration and delivery platform több tízezer app fejlesztési folyamat alapjaként funkcionál az egész világon, és olyan cégek munkáját segíti mint a Travelex, Virgin Mobile, Just Eat, Careem, DeNA, Buffer, a Mozilla, és még sokan mások. A 2014-ben alakult cég jelenleg három irodával rendelkezik, Budapesten, Londonban, és San Franciscoban. A Bitrise kis és nagy csapatok számára is lehetővé teszi, hogy könnyebben fejlesszék és üzemeltessék a mobilappjaikat. A cég olyan támogatókkal rendelkezik mint a Partech, OpenOcean, Zobito, Y Combinator, és a Fiedler Capital, és több mint 23.5 millió dolláros tőkére tett szert eddig.



A Bitrise jelenleg több mint 250,000 mobil buildet dolgoz fel havonta, Android, iOS, React Native, Xamarin, Flutter, és további fejlesztési környezetekben — mindez átszámolva több mint 5 millió percet jelent. Több mint 200 integrációt tartalmaz a megoldásuk, ami olyan eszközöket, termékeket, és folyamatokat szolgáltat a fejlesztőknek, mint a Slack, Amazon Device Farm, JIRA, és hasonlók. Közel 100,000 mobilfejlesztő bízza nap mint nap a Bitrise-ra a munkájukat, és az app fejlesztés minden részét.



A szolgáltatás mint termék (SaaS) jellegű, felhőalapú platformjukon kívül a cég nemrég saját kezűleg menedzselhető felhőmegoldásokat is elkezdett forgalmazni, főleg a nagyvállalatok és az olyan kliensek felé, akik nagyobb szintű teljesítményt és biztonságot szeretnének a használt termékek mögött tudni. A cég továbbá most kezd bele az új árazási modelljének tesztelésébe, ami kizárólagosan a felhasznált build idők költségét veszi figyelembe, a havi meghatározott limitek helyett. 2019 tavasza óta a Bitrise a legjobb értékelésekkel rendelkező CI/CD szoftver az olyan oldalakon, mint a G2CROWD.

“A Bitrise lenyűgöző eredményeket ért el az OpenOcean 2017-es támogatása óta,” mondta Ekaterina Almasque, az OpenOcean partnere. “Az iparban hatalmas változásokat láthattunk az elmúlt időszakban, a mobil-fókuszú világ felé, ami sajnos az alkalmazásfejlesztésben és a digitális szolgáltatások működtetésében számos új nehézséget jelent. A Bitrise világszerte elnyerte a felhasználók tetszését, és a bevételét több mint megtízszerezte csupán két év alatt. Élvezzük a céggel való együttműködést, és azt, hogy nyomon követhetjük az egyre növekvő csapatuk fő célját: egy olyan termék létrehozását, ami a jövőben az összes enterprise szintű cég életében egy bevett, de-facto szolgáltatásként fogja megkönnyíteni az app fejlesztés menetét.“Hihetetlenül szerencsésnek érezzük magunkat, hogy olyan befektetőkre találhattunk mint az OpenOcean,” ahogy Birmacher fogalmazott. “Végig segítettek nekünk, az ötlettől a megvalósításon keresztül addig, amíg egy rohamosan növekvő cég nem lettünk. Most hogy a következő lépéshez érkeztünk, nélkülözhetetlen a befektetőink további támogatása. A Fiedler Capital, Y Combinator, Partech, Zobito, és az OpenOcean együttes tapasztalata egy olyan segítséget nyújt nekünk, amivel biztosan tudunk haladni előre.