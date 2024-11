Nagyvonalú ajánlattal állt elő a Tesco

A Tesco Bank ügyfelei növelhették clubcardos pontjaikat, ha pénzügyi szolgáltatásokat vettek igénybe. A Barclays 2024 februárjában jelentette be, hogy megveszi a bank legtöbb részélegét. A Tesco a biztosítást, az ATM-ek üzemeltetését, az utazási pénzek kezelését és az ajándékkártya-üzletágat tartja meg. A bankot 2016 novemberében egy súlyos kibertámadás rázta meg, amelyben több száz font, sőt eseteként több ezer font tűnt el az ügyfelek számláiról. Fel kellett függeszteni az online tranzakciókat, miután 40 ezer ügyfelet ért kár. A dolog vége parlamenti vizsgálat lett. A bank beszámolója szerint 2,5 milliárd font (1215 milliárd forint) kár keletkezett. A brit pénzügyi felügyelet 16,4 millió font (7,97 milliárd forint) bírsággal sújtotta a Tesco Bankot.

Az újabb hatalmas üzletet azt követően akarják nyélbe ütni, hogy befejezik a jelenleg folyó egymilliárd fontos részvény-visszavásárlási akciójukat. A befektetőknek nyújtott kedveskedéssel egy igen régen, még az ezredforduló előtt kezdődött történet végére kerül pont. A Tesco akkor még úgy gondolata érdemes olyasmivel foglalkoznia, amihez nem ért. A Tesco Finance Plc vagy röviden Tesco Bank 1997-ben született a kiskereskedő és a Royal Bank of Scotland 50:50 százalékos közös vállalatként. A Tesco később kivásárolta partnerét a vállalkozásból, és egyedüli tulajdonosként folytatta banki szolgáltatásait a biztosítástól a jelzálog-hitelezésen át az utazási termékekig.

A Tesco az elmúlt években sokszor elhibázott terjeszkedési terveivel került be a sajtóba, ám úgy tűnik, az egyik ilyen döntését sikerült úgy felülvizsgálnia, hogy abból jól jöjjön ki.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!