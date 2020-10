Nehéz időben is a csúcsra!

Milyen volt az első évük, így Mentors & Partners Groupként? Mondhatjuk azt, hogy nem a legjobb időpontot választották az átalakuláshoz, hiszen a COVID-19 válság azért megtizedelte a piacot?

A számok embere vagyok, hiszen a végén minden jó tanács, minden hatalmas stratégia profitot kell hozzon a partnereinknek. A tavalyi évi bevételünk magyarországi szinten félmilliárd felett volt, idén pedig elérjük az egymilliárd forintot. Nyilván mindez nem a névváltásnak köszönhető, de örülök, hogy egy ilyen jelentős mértékű ugrást már az új brand égisze alatt, egy megváltozott csapattal és lendülettel értük el.

Minek köszönhető hát akkor ez a jelentős eredménynövekedés?

Minden válság tisztítja a piacot. Ez úgy általában véve is elmondható, de ez különösen igaz az üzletfejlesztés területére. A cégek ilyenkor nagyon meggondolják, hogy költenek-e fejlesztésre, azt pedig ezerszer megrágják, hogy kinél költik el ezeket a fejlesztési pénzeket. Arra büszke vagyok, hogy meglévő partnereink már a válság első jeleinél, február végén, március elején jelezték, hogy minden eddiginél nagyobb mértékben várják a támogatást, és olyan új partnerek, akik még gondolkoztak a kezdésen, azonnal belevágtak a fejlesztésbe. Örülök, hogy így történt, mert volt lehetőségünk igazán megmutatni, hogy mit is tudunk az üzletfejlesztés terén. A partnereink jelentős többsége növekedéssel fejezte be a válság első hat hónapját.

Akkor az üzletfejlesztési piac virágkorát éljük?

Hát, aki ért a szakmájához, az most nem panaszkodhat. Ez nem csak a mentoringra igaz, az üzletfejlesztési minden területéről elmondható ez, hiszen most kell csak igazán fejleszteni.

De a mindennapokban nem ezt hallani. Coach-ok, szervezetfejlesztő cégek, tanácsadó cégek, fejvadászok jelzik, hogy komoly visszaesés van náluk.

El kell gondolkozniuk, hogy miért! Egy békebeli piaci helyzetben sokszor elfogadják az átlagos, sőt, sajnos az átlagon aluli munkát is a mi piacunkon. Az ügyfélnek megvan persze a véleménye, de ennek nem ad hangot. Viszont, ha helyzet van, akkor azonnal lép, hiszen eleve nem volt elégedett. Nálunk nincs olyan partner, aki ne emelte volna a költéseit, és kért volna plusz üzletfejlesztési munkát. Persze az eredmények, a bizalom ott vannak a háttérben. Ahogy említettem, egy válság mindig tisztulást hoz. Én szeretem ezt a helyzetet. Én válság nélkül is folyamatosan monitorozom a céget, a kollégákat, a partnereket, folyamatosan tisztítjuk a képet.

Ez mit jelent pontosan?

Megvannak az elveink az együttműködések terén, mind partnereinkkel, mind kollégáinkkal szemben. Nem világraszóló elvek ezek, csak mi komolyan is gondoljuk őket. És ezen elvek mentén megy a folyamatos ellenőrzés, fejlesztés.

Mik a Mentors & Partners Group elvei?

Mondtam, nem újkeletűek, csak nálunk valóban érvényesek. Korrektség, őszinteség, az ügyfél legmagasabb szintű kiszolgálása. Talán ez a három a legfontosabb. Nem nagy dolgok, de sokszor az embereknek nehéz teljesíteniük. Továbbá fontos, hogy a mi partnereink valóban fejlődni akarnak. Nem csak látszattevékenység okán keresnek üzletfejlesztőt maguknak.

Milyen a Mentors & Partners Groupnál dolgozni?

Hát erről nem engem kellene kérdezni, hanem a kollégákat. Megint adatok szintjén el tudom mondani, hogy én pont húsz éve vagyok vezető, előbb multinacionális cégnél, aztán az utóbbi 15 évben saját cégnél, de tőlem még kolléga nem akart elmenni. Én viszont küldtem már el, ha a korábban említett elveket nem tartották be, folyamatos jelzés után sem. Az MPG egy nagyon szakmai, nagyon összetartó, és folyamatosan, intenzíven fejlődni akaró közösség, ahol az emberek hétvégente is félnapokat dolgoznak annak ellenére, hogy sosem kértem tőlük, sosem vártam el.

Sok cég bajban van a vírushelyzet miatt hazai és nemzetközi szinten is. Mit lát stratéga/mentorként, milyen a jövő?

Sokan szerettek volna hinni abban, hogy ez a válság is hasonló lesz, mint a 2008-ban indult, de mára úgy gondolom világossá vált, hogy össze sem hasonlítható a két jelenség. Az emberek magánéletét érte támadás, nem is akármilyen, és ezáltal a döntéshozatali mechanizmusuk drasztikusan átalakult. Ennek még csak jelei láthatók most egyébként, az igazi változás 2021-ben lesz igazán plasztikus. Az üzleti életben olyan kihívások jelentek meg, amik soha nem voltak még eddig. Én is sok mindent láttam már húsz év alatt, de vadonatúj üzletfejlesztési módszereket kellett kitalálni az elmúlt hat hónapban a sikerhez. Jelentős különbség van egyébként a hazai és a nemzetközi helyzet között, és leginkább azért, mert Magyarországon az üzletfejlesztés nem áll túl magas szinten.

Ez egy sarkalatos téma. Egyik publikációjában még márciusban jelezte, hogy a piacot ellepik majd a „mentorok”, ahogy 2008 után megjelentek a „coachok”. Igaza lett.

Sajnos! Sokan kérdeznek erről, hogy mit szólok, hogy az általunk tíz éve elindított business mentoring, mint fogalom napi szállóigévé vált a hazai üzleti életben. Valóban, nekem is küldözgetnek bejegyzéseket, e-maileket, ma már minden utcasarkon van egy mentor. Ha csak önző, üzleti oldalról nézném a jelenséget, akkor örülnék. Emlékszem 2009-ben, amikor fejvadászatkor lépten-nyomon botlottunk bele a „mi részlegünket építették le először, kirúgtak, és most szeretnék elhelyezkedni újra, addig is coach vagyok egy hazai cégnél” helyzetekbe. Alkalmatlan emberek, akiktől egy válságban először szabadult meg a cég, mentek „okos” dolgokat mondani másoknak. Szakmai oldalról már kevésbé sem pozitív a hangulatom, hiszen cégeket tudnak tönkretenni az önjelölt tanácsadók.

Sokan használják már a fogalmat, de teljesen rosszul. Tisztázzuk már, mi az a business mentoring?

Komplex üzletfejlesztési program, amely nem csak tanácsot ad, hanem a tanácsadás által megfogalmazott üzletfejlesztési feladatokat a tulajdonossal/cégvezetővel/menedzsmenttel együtt végre is hajtja. Okosakat, nagyokat, stratégiai szintű gondolatokat mondani könnyű. De azt a gyakorlatba átültetni, véghez vinni, és abból eredményt termelni, na az a feladat.

Mondana erre egy konkrét példát?

Ha valakinél megállapítjuk, hogy az értékesítést fejleszteni kell, stratégiát építünk rá, akkor megyünk tovább. Megnézzük az aktuális értékesítési csapat alkalmasságát. Ha nem elegendő a kitűzött célokhoz, akkor toborzunk és behelyezünk új embert. Kiképezzük a teljes csapatot, ellátjuk őket sales support anyagokkal, megírjuk az e-mailt ha kell, elkészítjük a prezentációt, átdizájnoljuk a weboldalt. Így teljes a kép. Persze erre van egy most már nemzetközi szinten 108 fős csapat mögöttem. Nyilván egy multinacionális cég hazai leányvállalatánál erre a komplexitásra nincsen szükség, de már a ezeknél a cégeknél is egyre többször jelentkezik az igény, hogy konkrétan vigyük végig a folyamatot. Így a felelősség egyértelműen a mi oldalunkon is van, és ez így korrekt.

Mi az, ami a Mentors & Partners Group legnagyobb előnye a piacon az Ön véleménye szerint?

Én stratégiai vezető voltam multinacionális karrierem alatt. Volt úgy, hogy 21 ország fejlesztése tartozott hozzám. Amikor viszont elkezdtem az első hazai tulajdonú céget fejleszteni, akkor azonnal láttam, hogy ez teljesen más terep. Sokan még ma is azt hiszik, látni, olvasni róla, hogy attól, hogy valaki, valaha magas szintű vezető volt valahol, már tanácsokat is osztogathat. Ennél ez a szakma sokkal több tiszteltet és alázatot igényel. Így, most már több, mint 300 cégfejlesztésen túl, azt mondom, hogy a sok alaptudás és képesség mellett a konkrét tapasztalat visz mindent és az, hogy egy igazi mentornak nagyon magas szintű, nemzetközi networkingje legyen, ahol hasonló mentorokkal tud értekezni. Ezt most a válságban tökéletesen láttam beigazolódni. Ez hozta meg partnereink számára is a sikert. Ezen felül pedig nagyon komoly képességű és tudású szakemberekből álló csapat szükséges. Nem még több ex vagy jelenlegi cégvezető, hanem gazdasági elemzők, generációs szakértők, társadalomkutatók, nemzetközi expanziós szakértők, kiemelt, nemzetközi szintű kreatív és social media szakemberek.

Értem. Mi a Mentors & Partners Group célja 2021-re?

Nagyon egyszerű: minden partnerünk győztesen jöjjön ki ebből a nehéz, COVID-19 által okozott gazdasági helyzetből.

Köszönöm a beszélgetést!

