Nem a talpraállás éve lesz 2020 Mészáros Lőrinc agrárcégénél

Az üzleti terv szerint még 2020-ban is veszteséget fog termelni Mészáros Lőrinc egyik régi vállalkozása, a Búzakalász 66 Kft.

A Búzakalász 66 Kft. tulajdonosai láthatóan az idei évre sem tekintenek fokozott optimizmussal. A cég május 26-i taggyűlésének jegyzőkönyve szerint bár javulni fognak idén a számok, végeredményben továbbra sem sikerül újra nyereségessé tenni a gazdálkodást. A taggyűlés napirendi pontjai között a 2019-es mérleg, beszámoló elfogadása, mellett a 2020-as üzleti terv is szerepelt. Bár részleteiben nem ismerhető meg a jegyzőkönyv alapján a tulajdonosok idei, cég tevékenységére vonatkozó elképzelései, a legfőbb számot rögzítették az elfogadott határozatban. Így már biztos, hogy Mészáros Lőrincék sokat nem várnak az idei évtől, reálisnak tartják az újabb vesztéséges évet. Mint a jegyzőkönyvben rögzítették ugyanis:

2019-ben a dolgozói létszámon is faragtak Mészáros Lőrincék, hiszen dolgozói negyedétől megváltak. Az átlagos statisztikai létszám 101 főről 73-ra csökkent.

A részleteket nézve is kiemelhető néhány érdekesség a cég tavalyi számaiból. Egyrészt az árbevétel úgy tudott 75 millió forinttal emelkedni, hogy az állattenyésztés botladozott tavaly. Az ágazatból 213 millió forint folyt be a kasszába a korábbi 316 millió után. Ezt azonban teljes mértékig ellensúlyozta az úgynevezett egyéb tevékenység bevétele, ezen a soron 794 milliót könyveltek el a korábbi 542 millió után.

Nem túlzás, ha a Búzakalász 66 Kft. 2019-es gazdasági eredményeit a pocsék jelzővel illetjük. Annak ellenére ugyanis, hogy a bevételek még egy fokkal jobban is alakultak, mint 2018-ban, az akkori 2,8 milliárdos tiszta nyereség tavaly 412 milliós masszív veszteségbe fordult. Bár a korábbi években ekkora nyereségre nem volt példa, de a cég gazdálkodása a végén mindig pozitív eredményt hozott a beszámolók alapján. A 2018-as kiemelkedő év egy 4,4 milliárd forintos egyéb bevételnek köszönhető, aminek zöme egy akkor elengedett kölcsön volt. Ez az elszámolás azonban kicsit kibillenthette a cég gazdálkodását a megszokott medréből, hiszen e plusz hiányában lényegében változatlan költségszintek mellett csak veszteségesen tudott működni a Búzakalász 66 Kft. tavaly.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!