Nem kegyelmeznek a patinás hazai gyárnak

Május végén újabb két hétre leáll a gyártás a Tungsram Group öt hazai gyárában, Budapesten, Kisvárdán, Hajdúböszörményben, Nagykanizsán és Zalaegerszegen – értesítette a Népszavát a cég egyik dolgozója.

Sallai Gábor, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke arról is tájékoztatta a lapot, hogy bár korábban az év második felére béremelést terveztek, a tárgyalások elakadtak. „Az év elejétől az volt az álláspontjuk, hogy az esztendő második felében lesz aktuális a béremelés, erről tárgyaltunk folyamatosan, ám most ezt is felfüggesztették. Az álláspontok amúgy egyelőre nem találkoztak, a vezetés 6 százalékos emelést ajánlott, mi 12-t kértünk legutóbb” – mondta a Népszavának a szakszervezeti vezető.

A Tungsram nemrég jelentette be, hogy a koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború miatt nehéz helyzetbe került és az állam segítségét kérte. Majd később azt közölték, hogy el kell küldeni a dolgozóik felét, 1600 főt, melyet követően csődvédelmet kért a több mint százéves múltra visszatekintő társaság.