Óriási befektetést kapott a magyar Shapr3D startup

Összesen 6 millió dollár (mintegy 1,8 milliárd forint) finanszírozást vont be az újabb befektetési körben a magyar Shapr3D – tudta meg a Forbes. Top európai befektetők láttak bennük fantáziát (a Creandum és a Point Nine Capital nevű társaságok), akiknek a portfóliójában ott a Spotify, a Revolut vagy a Delivery Hero. A korábbi körökben 1,5 millió dollárnyi befektetést már kapott a cég.

A Shapr3D applikáció a világ első iPad Próra készült 3D modellező szoftvere, melynek segítségével internetkapcsolat nélkül, könnyen és gyorsan tudnak térbeli modelleket készíteni azok is, akiknek kevés tapasztalatuk van az ilyen munkában. A megoldás minden nagyobb CAD programmal kompatibilis. A cég most a Microsofttal dolgozik együtt, hamarosan kijön az alkalmazás Surface-verziója is.

A most bevont tőkét a cég növekedésre költi, év végéig a mostani 30 fős létszámot 40-50-re akarják növelni, jövőre pedig 80 fősre duzzadhat a csapat, aminek reményeik szerint a 20-25 százaléka külföldi munkatárs lesz - mondta el a lapnak Csanády István alapító-CEO.

Hogy mit tud a Shapr3D? Így modellezhetünk például kotyogós kávéfőzőt tableten: