Osztalékeső Garancsi kaszinócégénél

Emelkedett a bevétel és a nyereség is a soproni kaszinónál, így több osztalék juthatott a Garancsi István zsebébe is.

A korábbinál is jobb évet zárt a soproni kaszinó üzemeltetéséért felelős CAI Hungary Kft. 2018-ban. Ennek tulajdonosa a Casino Sopron Kft.-n és a székesfehérvári focicsapatot birtokló Futball Invest 2007 Kft.-n keresztül Garancsi István. Az Orbán Viktor kötélbarátjának is nevezett milliárdos üzletember a korábbinál is nagyobb hasznot húzhatott a soproni egységből. De kezdjük az elején.

A CAI Hungary kasszájába 4,2 milliárd forint árbevétel folyt be a korábbi 3,6 milliárd után, ami jelentős, 16 százalékos növekedés eredménye. Ennek zömét, 3,6 milliárdot a pénznyerő automatáknak köszönhetik a tulajdonosok, míg az asztali játékokból 546 millióra tett szert a kaszinó. A cégre eső borravaló fele pedig 82 milliót tett ki.

Az árbevételhez hasonló mértékben emelkedtek a kiadások is arányaiban. Anyagjellegűként 1,1 milliárdot számoltak el, ami 9 százalékkal haladja meg a 2017-es szintet, személyi jellegűként pedig 16 százalékkal többet, 534 milliót számoltak el. Ebből a 81 foglalkoztatott bérköltsége 369 milliót tett ki, így a kaszinóban jellemző átlagbér 380 082 forintra jön ki a 2017-es 335 514 forint után.

Mindezek után üzemi szinten is emelkedett a kaszinó nyeresége, 1,08 milliárd után 1,2 milliárdot könyvelhettek el, amit a pénzügyi nyereség még tovább növelt közel 80 millió forinttal. 120 millió forintnyi adó megfizetése után végül 1,23 milliárd maradt a cég kasszájában, melyet - az előző évhez hasonlóan - szinte teljes egészében kivettek osztalék formájában a tulajdonosok.