Pénzbőség: már 99 milliárdot öntöttek a felcsúti fociba

Az elsők között tették közzé 2021-es éves beszámolójukat a felcsúti fociszervezetek, az Orbán Viktor által alapított A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány és az NBI-es focicsapatot működtető Puskás Futball Kft. A számok alapján egyértelmű, mindkét szervezet töretlenül gyarapszik, pedig már így is az NBI-es csapatok között az egyik "leggazdagabbnak" számít. Kezdjük először az NBI-es csapat mögött álló Puskás Futball Kft.-vel.

Értékesítésből származó árbevételként a 2020-asnál 14 százalékkal többet tudtak elkönyvelni, 4,8 milliárd forintot, ami mellett az egyéb bevételek is növekedni tudtak, 140 millió után majdnem 200 millió után folyt be a kasszába. Összesen tehát már több mint 5 milliárd forintból tudtak tavaly gazdálkodni, ami minden idők legmagasabb forrását jelentette a cégnek. Hogy ezek a pénzek pontosan honnan származtak, milyen arányban járult ehhez hozzá a jegybevétel vagy a reklámbevétel, azt hagyományosan titok övezi Felcsúton. Bár a kiegészítő mellékletnek részét kellene képeznie a bevételek részletezésének is, ezt minden évben kihagyják és a mérlegsorok taglalása után egyből a ráfordításokkal indítják az ismertetést.

Pénzbőség van Felcsúton. Fotó: depositphotos Pénzbőség van Felcsúton. Fotó: depositphotos

A bevételek látványos növekedésével párhuzamosan hasonlóan kiemelkedő mértékben több volt a Puskás FC kiadása is. Az anyagjellegű ráfordítások 15 százalékkal 900 millió forintra nőttek 2021-ben, a személyi jellegűek pedig még ennél is nagyobb mértékben, 23 százalékkal emelkedtek. Tavaly már 2,7 milliárd forintot költöttek bérekre a Kft.-nél. Ahogy azonban sok más csapatra is jellemző, a Puskás FC sem bontja meg az alkalmazottak létszámát sportolókra és egyéb alkalmazottakra. Mindez abból a szempontból lenne fontos, mert így valamilyen szinten információt kaphatnánk a focista fizetésekről, melyek időről időre borzolják a társadalom ideig a különféle részadatoknak, félinformációknak köszönhetően.

Mindenesetre a Puskásnál a bérköltség növekedése mögött egyaránt áll a létszám bővülése és a bérek emelése is. A dokumentumok szerint egy fővel 98 főre bővült az alkalmazottak létszáma,

a Kft.-nél jellemző átlagos havi bruttó bér pedig egy év alatt 26 százalékkal 2,073 millió forint fölé emelkedett.

Érdemes megjegyezni, hogy ilyen magas, a kétmilliót meghaladó átlagfizetés eddig csak a Fehérvárnál és a Fradinál volt jellemző, igaz, előbbi csapatnál a járvánnyal terhelt 2020-as évben bércsökkenésről árulkodtak a számok, miközben a Fradinál már a 3 milliót is meghaladja az átlagos havi bér.

Mindezek eredményeként a Puskás FC Kft. a korábbi 473 millió forint után 536 millió forintos tiszta nyereséggel zárta a 2021-es évet.

A felcsúti alapítványnál sem panaszkodhatnak

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 2021-ben rekordközeli bevételről adott számot, ami előző évhez képest egy 31 százalékos növekedés eredménye. A közzétett beszámoló szerint 12,1 milliárd forinthoz jutottak hozzá, ami alig marad el a 2018-as 13,3 milliárd forintos rekordtól.

A Puskás FC-hez hasonlóan az alapítvány sem részletezi a bevételei formáját, az összeget egyetlen soron, a "kapott támogatásoknál" számolják el. Annyi tudható azonban, hogy ez a 12,1 milliárd forint három fő forrásból származik:

TAO-támogatás,

cégektől érkező "adomány",

valamint a központi költségvetésből származó támogatás, melyet akadémiák után kap Felcsút.

A bevételek növekedésével együtt a kiadások is emelkedtek, anyagjellegűként 2,9 milliárdot számoltak el a korábbi 2,4 után, személyi jellegűként pedig 1,8 milliárdot a 2020-as 1,4 milliárd után. Azonban a bevételek növekedése nagyobb mértékű volt, így sikerült 5,6 milliárd forintos nyereséget kimutatni az alapítványnál a korábbi 3,9 milliárd után.

Ennek köszönhetően a szervezet saját tőkéje már több mint 38 milliárd forint. Az évenként kimutatott többmilliárdos nyereségeket ugyanis alapítvány és nonprofit szervezet lévén ugyanis nem fizethetik ki osztalékként.

Összesítve továbbra is elképesztő pénzösszegből gazdálkodik a felcsúti foci az alapítványnak és az NBI-es csapathoz érkező pénzek miatt. 2021-ben a két szervezethez összesen több mint 17 milliárd forint érkezett, ami rekord a felcsúti foci történetében. 2011 óta pedig már több mint 99 milliárd forint áramlott a településre, ebből 74 milliárd az alapítványhoz, közel 25 milliárd pedig a Kft.-hez. A pénzek zöme a költségvetésből származó TAO-támogatás, vagy épp olyan, NER-hez közel álló cégek "adományai", amelyek rendszeres üzleti partnerei Mészáros Lőrincnek, vagy épp az állami közbeszerzéseket hagyományosan kiemelkedően szereplő társaságok.