Pozitív és negatív trendek: felemás képet mutatnak a hazai cégek

Az Opten szerint a 2018-as vállalati pénzügyi beszámolók alapvetően pozitív képet festenek a magyar gazdaságról, az egy alkalmazottra vetített árbevétel alapján érezhetően nő a cégek termelékenysége.

A céginformációs szolgáltató elemzésében kifejti: az egyik leglátványosabban növekvő mutató - mint az elmúlt években szinte mindig - 2018-ban is az egy alkalmazottra vetített árbevétel volt. A létszámarányos árbevétel (nettó árbevétel/átlagos állományi létszám) évek óta stabilan nő, az elmúlt 5 évben 38,7 százalékos növekedést produkált (a medián a 2014. évi 12,540 millió forintról 17,393 millió forintra nőtt) a 10 millió forintnál nagyobb éves árbevételű cégek körében.

Stagnálás az elmúlt években



Az árbevétel-arányos eredményeket nézve is látszik némi fejlődés 2017-hez képest (a medián a 2017. évi 2,4 százalékról 2018-ra 2,8 százalékra nőtt a 10 millió forintnál nagyobb árbevételű cégek körében), de az elmúlt 5 évet figyelembe véve összességében inkább stagnálás látható.



A vállalkozások jelentős része továbbra is likviditási problémákkal küzd, de az eladósodottsági mutató az elmúlt 5 évben csökkenő tendenciát mutat. Tavaly megállt az eladósodottság csökkenése (a kötelezettségek és eszközök aránya a 2017. évi 38,1 százalék után 2018-ban 38 százalék volt a 10 millió forint feletti éves árbevételű cégeknél), ez azonban nem jelent feltétlenül negatív hírt, hiszen a vállalkozások sokszor hitelből ruháznak be.