Reagált a Huawei a bojkotthullámra

A kínai vállalat a jövőben is folytatja készülékei biztonsági frissítését és szoftverszolgáltatásait.

A Huawei továbbra is elvégzi okostelefonjai és táblagépei biztonsági frissítéseit és fenntartja a szükséges szoftverszolgáltatásokat azt követően is, hogy a Google beszüntette az Android operációs rendszer frissítését és újabb változatainak elérését számára - jelentette be a kínai távközlési berendezésgyártó cég hétfőn.

"Jelentős mértékben hozzájárultunk az Android operációs rendszer fejlődéséhez és növekedéséhez világszerte" - jelentette ki a Huawei szóvivője. "A Huawei továbbra is ellátja minden meglévő Huawei és Honor márkájú készüléke biztonsági frissítési és ügyfélszolgálati feladatait, beleértve minden, már eladott és még raktáron lévő készüléket is."

A Huawei Technologies összes eddig megjelent, felhasználók által már megvásárolt, valamint kereskedelmi forgalomban elérhető okoseszközén most és a jövőben is változatlanul elérhetők lesznek a legújabb Google és Android frissítések - emelte ki közleményében a kínai cég.

A szóvivő bejelentette, hogy a Huawei "megbízható és fenntartható szoftver-ökoszisztémát épít ki ügyfelei számára szerte a világon".

Hétfőre a Google nyomán több amerikai vállalat is szakított a Huawei-jel.

(via MTI)