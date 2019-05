Az NHB tulajdonosai beperelték az MNB-t - íme a jegybank reakciója

"A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti határozatai, intézkedései meghozatalakor mindenkor a pénzügyi stabilitás megőrzése és kiemelten a betétesek biztonsága érdekében jár el. A NHB Növekedési Hitelbank Zrt. „v.a.” (NHB Bank „v.a.”) tavaly év végére súlyos likviditási helyzetbe került, kétséges volt, hogy a továbbiakban tudja-e teljesíteni kifizetési kötelezettségeit.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Azt követően, hogy az MNB 2018 decemberében ideiglenes korlátozó intézkedéseket hozott a bankkal szemben, a törvény szabta lehetséges maximális határidőig, 90 napig lehetőséget biztosított az NHB Bank ”v.a.”-nak, hogy fenntartható, stabil módon orvosolja válságos helyzetben lévő fizetőképességét. A hitelintézet azonban sem likviditásának helyreállítása, sem üzleti modelljének átalakítása terén sem tett olyan lépéseket, amelyek biztosították volna fenntartható stabil működőképességét. Az MNB – az ügyfelek érdekeinek veszélyeztettségére is tekintettel – ezért vonta vissza az NHB Bank „v.a.” engedélyét.

Az NHB Bank „v.a.” egyes tulajdonosai 2019. április 12-én bíróság előtt támadták meg a jegybank e döntését, így a felek között jelenleg per van folyamatban. Az MNB a bírósági per során is következetesen, szakmai indokokkal alátámasztva képviseli majd álláspontját, védi meg a betétesek érdekeit. A jegybank meg van győződve arról, hogy intézkedései a törvényesség és a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében születtek, s kiállják a bírósági eljárás próbáját is. Tekintettel arra, hogy az ügy kapcsán jelenleg per zajlik, az MNB álláspontja szerint nem egyéb fórumokon szükséges folytatni az üggyel kapcsolatos szakmai vitát.

Az NHB Bank „v.a.” részesedése a magyar hitelintézeti szektor mérlegfőösszegének mindössze 0,2 százalékát tette ki, likviditási és tőkehelyzete így nem fenyegeti a magyar pénzügyi közvetítő rendszer biztonságát. Összesen 9 magánszemély és 49 vállalati betétesnek volt az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanítási összegét is meghaladó betétje."