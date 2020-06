Reklámfelületek kkv-knak akár 80%-os kedvezménnyel

Közösen, egymást segítve törhetnek ki a járvány-krízisből a vállalkozások a Ringier Axel Springer Magyarország kiadó üzletélénkítő akciójával. A koncepció társadalmi és iparági összefogáson alapszik: segíts magadon vállalkozóként és tedd ugyanezt egy másik vállalkozással is! Ehhez a kiadó óriási elérésű reklámfelületekkel járul hozzá, amelyek most mintegy 80 százalékos kedvezménnyel foglalhatók.

Üzleti újraélesztés indul!

A Covid-krízis utáni üzleti megerősödéshez dolgozott ki együttműködési programot és speciális hirdetési csomagokat a Ringier Axel Springer Magyarország, a Blikk, a Blikk.hu, a Kiskegyed, a GLAMOUR, számos tv-műsorújság, magazin, illetve online médiafelület kiadója. Azok a kkv-k, amelyek az Újrakezdők névre keresztelt akció ideje alatt hirdetnek a médiavállalat portfóliójában, a lefoglalt reklámfelületek egy részét felajánlhatják saját üzleti partnereik reklámcéljaira, ezáltal nemcsak saját, de beszállítóik működésének is új lendületet adhatnak. Így a járvány okozta gazdasági lassulásból azok a kisvállalkozók is gyorsabban kilábalhatnak, akiknek limitáltak a hirdetésre fordítható keretei, s most minden reklámlehetőség a piaci túlélésüket jelentheti.

Mindenki hozzon magával még egy kkv-t!

„Most egy igazi újraélesztésre van szüksége a gazdaságnak, hiszen a vállalkozások nem csupán az elmúlt hónapokat sínylik meg, de a visszaeső fogyasztás és az elhalasztott beruházások elhúzódó hatását is nyögik még hosszú ideig. A felépülés lassabb lesz, mint amilyen gyors volt a járvány vállalkozásokra mért ütése. S ahogyan az otthonmaradás időszakában, az üzleti kilábalás időszakában is összefogással érhetjük el a legjobb eredményt. Mindenki hozzon magával még egy kkv-t! – üzenjünk az akciónkkal, hiszen csak egymásra számíthatunk a nehéz időkben. A Ringier Axel Springer Magyarország ehhez támogató tartalommal és kiemelkedő elérésű médiafelületekkel tud hozzájárulni” – mondta az Újrakezdő projekt megszületéséről Kovács Tibor, a kiadóvállalat ügyvezető igazgatója.

A hazai vállalkozások a kiadó legnagyobb elérésű termékeiben, a Blikk napilapban, a Blikk.hu-n, a Kiskegyed és a Blikk Nők magazinokban foglalhatnak reklámfelületeket, mégpedig rendkívül attraktív áron: mintegy 80 százalékos kedvezménnyel. Így fogyasztók millióit érhetik el: a Blikk napilappal több, mint félmillió olvasóhoz jutnak el a hirdetések, a Blikk Online-nal pedig közel egymillió látogató érhető el.

A vállalkozói összefogást kifejező gesztus értéke nem csak eszmei, de számokban is jól mérhető: az akció során a kiadóvállalat havonta mintegy 100 millió forintos médiaértéket kínál fel a hirdetőknek.

