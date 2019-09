Remekeltek az RTL sorozatai

Szeptember 1-én gőzerőre kapcsolt az őszi tévés évad, hiszen vasárnap este képernyőre került minden új produkció. Ráadásul a két nagy csatorna egyből egymásnak feszült vasárnap, ekkor ugyanis mindkét csatorna új produkciókkal rukkolt elő. Ráadásul volt még egy csavar is, hiszen a TV2 a hétvégére módosította a műsorrendet, és látva az Ázsia Express sikerét, készült a realityből vasárnap estére egy különkiadás. A dolog érdekessége, hogy végül ez lett a hét legnézettebb adása.

Az Ázsia Expressz kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a párosokból ugyan vannak végtelenül unalmas duók is, ennek ellenére sikerült olyanokat is összerakni, akik a maguk időnként modoros vagy éppen esetlen viselkedésével szórakoztatóak. A reality első évada is sikeres volt, a mostani pedig kifejezetten erősen nyitott. A szerdai adás közönségaránya maradt el a többitől, de még az is felfele húzta a csatorna átlagát. Az első hét alapján egyébként a Gáspár család leigazolása egyértelműen jó döntésnek bizonyult, Evelin és nagybátyja ott folytatta, ahol Győzike egy évtizede a csúcson abbahagyta. Persze lehet azt mondani, hogy mennyire kínos, hogy Gáspár Zsolt egy egyszerű mondatot sem képes angolul kinyögni, de ugye ez a relity nem azokat célozza meg, akik nyelvleckét várnak. A műsor másik lábának a Demcsák Zsuzsa-Kandász Andrea páros tűnt, akik kapcsán ráadásul az is felmerült, hogy egy sérülés miatt befejezik a kalandot. Ha folytatják az útjukat, akkor lesz legalább két olyan páros, akik miatt a nézők jelentős számban ülnek majd estéről estére a műsor elé.

Ugyanakkor az RTL Klub sem vár ölbe tett kézzel, hiszen ott már korábban elindult az első évadával már bizonyító Drága örökösök, amely folyamatosan magas számokat hoz. A vicces sorozat mind a kereskedelmi célcsoportban, mind a teljes népességben a legnézettebb műsorok egyike lett. Érdekes lesz, hogy erre építve mennyire tudják

A nézők imádták a két barátnő közötti feszültséget (Forrás: TV2) A nézők imádták a két barátnő közötti feszültséget (Forrás: TV2)

majd felhúzni az új reality műsorukat, a Love Island-et. A leginkább társkeresőnek aposztrofálható produkció a briteknél immár évek óta elképesztő sikerrel fut, a skandináv országokban viszont labdába sem rúgott a korábban Magyarországon is már megismert Éden Hotel mellett. Míg voltak olyan országok is, mint az USA vagy Németország, ahol az ilyen típusú formátumok nem nyerték meg a nézők ízlését. Itthon a már említett Éden Hotel a Viasaton a csatorna egyik húzóműsora volt, ám a TV2-n egyértelműen megbukott a produkció. Izgalmas lesz, hogy az RTL Klubon hogyan teljesít majd a Love Island. Az biztos, hogy a csatorna komolyan számol vele, hiszen hétköznap és hétvégén is műsoron lesz a reality.

Az RTL Klubon volt még egy műsor, amely bemutatkozott, igaz a Házasodna a gazda a nyár elején már kapott egy felvezető részt, ahol az idei szereplőkkel megismerkedhettek a nézők. A vasárnaponként jelentkező másik reality a 18-49-es célcsoportban szerepelt erősebben, míg a teljes lakosságot tekintve kicsit visszafogottabb volt a program.

Érdemes szót ejteni a hét sportműsorairól is, mert a Forma 1-es futam és a Fradi EL-selejtezője is erős nézettséget hozott. Az autóverseny a kereskedelmi célcsoportban top 10-be jutott, míg a teljes lakosságnál épp csak kicsúszott ebből. Az EL mérkőzés közel azonos számokat hozott mindkét fontos célcsoportban, hiszen nagyjából minden tizedik néző követte mind a fiatalabbak, mind az idősebbeket felölelő célcsoportnál.

Kigyurt fickókkal és formás csajokkal jön a Love Island (Forrás: RTL Klub) Kigyurt fickókkal és formás csajokkal jön a Love Island (Forrás: RTL Klub)

Hétfőtől az RTL Klub hétköznapi kínálatában már ott lesz a fent emlegetett Love Island, így a következő napok döntőnek bizonyulhatnak az ősz első felének nézettségi versenyében. Ha a nézők rákapnak, akkor jó eséllyel októberig a főműsoridős sávban az RTL Klub fog dominálni, ha viszont nem jön be a csatorna számítása, akkor komoly nehézségek elé nézhetnek.

A 35. hét számait összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub és a TV2 is tudta növelni a közönségarányát. Az RTL Klub esetében az egy héttel korábbi 10,6 százalékról 12,8 százalékra ugrott, míg a TV2 esetén az utolsó heti 8,1 százalékot most 10,9 százalék követte. A különbség így némileg csökkent a két nagy csatorna között.

A nagyok részben a F+-tól vették el a nézőket, a kábeltévé közönségaránya így visszacsúszott 5 százalékra, hasonló történt a Cool esetében, ők 2,3 százalékig estek vissza. A Duna TV egy hete a tűzijátéknak köszönhetően javított, most viszont visszaesett a szokásos 1 százalékos szintre.